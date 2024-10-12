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Коты устраивают одиночные пикеты, а дог-диггеры проверяют наши нервы на прочность

… и другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

16.19 Воскресенье, 20 октября 2024
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Спасибо вам препушистейшее за ваши донаты! Правда, тут один товарищ поинтересовался, не является ли донат пишущей кошке… «финансированием квадробинга». Я шикнула на него и попросила вслух такое не произносить. Потому что самые нелепые идеи, над которыми мы с коллегами в редакции подшучивали, потом вдруг (и не раз) оказывались в базе разных инициатив и проектов. А потом три чтения и оп — дошутились, товарищи.

Но вообще, на фоне запретов разных пропаганд (всех, кроме той самой), я переживаю, что скоро запретят пропаганду здравого смысла. Хотя да, вслух про такое нельзя…

Но! Пропагандировать, распространять и всячески публично демонстрировать добрые новости — можно, необходимо и даже обязательно! Так что давайте о добром.

Эта неделя отметилась небывалой тягой четвероногих к расширению границ обитания — перелётные коты массово стремились на верхушки деревьев, а любознательные собаки, наоборот, искали приключений глубоко под землёй.

Так, в Полевском чёрная кошка решила просидеть на высокой яблоне, высотой в три этажа, три дня. Возможно, просидела бы и дольше, но понадобилась хозяйке. В итоге из Екотеринбурга вызвали команду спасателей, которые с помощью специального оборудования вернули кошку с небес на землю. Причем, не с первой попытки. Я уверена, что кошка оказалась там неспроста. Во-первых, она чёрная, во-вторых, магия чисел — три дня и три ночи, третий этаж, за тридевять земель! К тому же на этой неделе было какое-то супер-пупер-полнолуние. У кошки явно был магический план! Но всё пришлось закончить прозаично и слезть с дерева. Обидно, зато в целости и сохранности.

Похожая история произошла в тверском Ржеве, где кот взобрался на самую верхушку дерева. «На истошное мяуканье сбежались местные жители и вызвали МЧС России. Спасатели с помощью пожарной автолестницы сняли бедолагу с 13-метровой высоты», — рассказали в МурЧС. Я видела фотки, и, судя по морде снятого фрукта, он был не очень рад (в отличие от счастливого спасателя).

И ещё один верхолаз был обнаружен в Ульяновске. По словам хозяев, кот гулял, гулял и хоба — оказался на дереве и тоже высотой в три этажа. Спасатели снимали его с помощью четвероногой трёхколенной лестницы. И знаете, что пишут в местных изданиях? Когда снятого кота передавали хозяину, тот укусил спасателя и опять убежал! (Коллеги просят уточнить: кот укусил, не хозяин).

А теперь про массовый собатаж, ой, саботаж. Собаки на этой неделе решили потрепать всем нервы, скрываясь под землёй.

Так, в Нижнем Тагиле пёсель оказался в коллекторе. Он провалился в открытый канализационный люк во время прогулки с человеком. Спасатели достали его на поверхность с помощью разных приспособлений. Коллеги пишут, что всё это произошло недалеко от новостроек. И знаете, что я думаю? Пёс отчаянно хотел предупредить всех об открытом люке и решил сделать это на собственном примере! Я считаю, его надо наградить.

Похожие спасательные операции развернулись сразу в нескольких регионах. Так, в подмосковной Лобне спасатели МурЧС доставали из глубокого колодца овчарку. К счастью, ветпомощь собаке не понадобилась. В калининградском городе Немане собака оказалась на трёхметровой глубине коллектора. Чтобы спасти пёселя, пришлось использовать лестницу. В Благовещенке Алтайского края собака провалилась в выкопанную коммунальщиками яму и провела в западне несколько дней. Ее спасли пожарные МурЧС. А в поселке Большая Мурта (Мурррта, красивое название!) Красноярского края сразу три собаки упали в большой котлован, подготовленный под очистные сооружения. Они не могли выбраться несколько дней! Их достали со дна с помощью спасательных верёвок и, как пишут коллеги, даже нашли им хозяев.

Знаете, после всех этих странных совпадательных историй я задумалась: всё это могут оценить как зарождение массовых движений, которыми пока нет названия. Уже вижу заголовки: «Дог-диггеры объединились и познают глубины глубин, а коты устраивают одиночные пикэты на вершинах вершин. Что это: новая деструктивная идеология или простое совпадение?».

Не думаю. Не думаю я, что надо искать зарытых собак там, где их нет…

А напоследок — придумала для вас стишок-пирожок, ловите:

Котан по имени Евгений
Всю жизнь мечтал летать как птиц,
С разбегу прыгал на заборчик —
И ниц.

Над ним смеялся весь квартал,
А он не слушал — и летал.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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15:14 Председатель СК поручил доложить о переселении жильцов из аварийного дома в Артёмовском
14:43 Глава СК потребовал доклад о задержке зарплат на заводе в Волчанске
13:50 Отправившимся алкоголем детям в екатеринбургском лесопарке спиртное купил прохожий
12:36 Два жилых дома сгорели в Первоуральске
11:04 Прокуратура и СК проводят проверку в связи с алкогольным отравлением подростков в Екатеринбурге
10:31 В Екатеринбурге 13-летняя девочка не вернулась домой
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16:04 Свердловские спасатели предупредили о ветре до 25 метров в секунду 19 октября
15:57 До конца года закроют улицу Хмелёва в Екатеринбурге
14:54 Организаторы раскрыли программу «Недели (не)видимой инвалидности» в Екатеринбурге
13:57 Резиденция Урала Мороза пополнила серию открыток с уникальными туробъектами Свердловской области
13:23 До 21 октября синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
13:16 После обращения экодозоревцев из парка Пышминские озерки вывезли покрышки
11:56 Стая собак на Эльмаше обеспокоила екатеринбуржцев
11:33 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, отправили в психлечебницу
09:57 Крупный пожар потушили ночью в заброшенной мечети в Верхней Пышме
20:44 В центре Екатеринбурга изуродовали яблони
20:06 Суд спас екатеринбурженку от «шумного» пола соседей сверху
19:49 Более двух тонн гранатов завезли на Урал
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