Коты устраивают одиночные пикеты, а дог-диггеры проверяют наши нервы на прочность

перелётные

за тридевять земель

четвероногой

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Спасибо вам препушистейшее за ваши донаты! Правда, тут один товарищ поинтересовался, не является ли донат пишущей кошке… «финансированием квадробинга». Я шикнула на него и попросила вслух такое не произносить. Потому что самые нелепые идеи, над которыми мы с коллегами в редакции подшучивали, потом вдруг (и не раз) оказывались в базе разных инициатив и проектов. А потом три чтения и оп — дошутились, товарищи.Но вообще, на фоне запретов разных пропаганд (всех, кроме той самой), я переживаю, что скоро запретят пропаганду здравого смысла. Хотя да, вслух про такое нельзя…Но! Пропагандировать, распространять и всячески публично демонстрировать добрые новости — можно, необходимо и даже обязательно! Так что давайте о добром.Эта неделя отметилась небывалой тягой четвероногих к расширению границ обитания —коты массово стремились на верхушки деревьев, а любознательные собаки, наоборот, искали приключений глубоко под землёй.Так, вчёрная кошка решила просидеть на высокой яблоне, высотой в три этажа, три дня. Возможно, просидела бы и дольше, но понадобилась хозяйке. В итоге извызвали команду спасателей, которые с помощью специального оборудования вернули кошку с небес на землю. Причем, не с первой попытки. Я уверена, что кошка оказалась там неспроста. Во-первых, она чёрная, во-вторых, магия чисел — три дня и три ночи, третий этаж,! К тому же на этой неделе было какое-то супер-пупер-полнолуние. У кошки явно был магический план! Но всё пришлось закончить прозаично и слезть с дерева. Обидно, зато в целости и сохранности.Похожая история произошла в тверском, где кот взобрался на самую верхушку дерева. «На истошное мяуканье сбежались местные жители и вызвали МЧС России. Спасатели с помощью пожарной автолестницы сняли бедолагу с 13-метровой высоты», — рассказали в МурЧС. Я видела фотки, и, судя по морде снятого фрукта, он был не очень рад (в отличие от счастливого спасателя).И ещё один верхолаз был обнаружен в. По словам хозяев, кот гулял, гулял и хоба — оказался на дереве и тоже высотой в три этажа. Спасатели снимали его с помощьютрёхколенной лестницы. И знаете, что пишут в местных изданиях? Когда снятого кота передавали хозяину, тот укусил спасателя и опять убежал! (Коллеги просят уточнить: кот укусил, не хозяин).А теперь про массовый собатаж, ой, саботаж. Собаки на этой неделе решили потрепать всем нервы, скрываясь под землёй.Так, впёсель оказался в коллекторе. Он провалился в открытый канализационный люк во время прогулки с человеком. Спасатели достали его на поверхность с помощью разных приспособлений. Коллеги пишут, что всё это произошло недалеко от новостроек. И знаете, что я думаю? Пёс отчаянно хотел предупредить всех об открытом люке и решил сделать это на собственном примере! Я считаю, его надо наградить.Похожие спасательные операции развернулись сразу в нескольких регионах. Так, в подмосковнойспасатели МурЧС доставали из глубокого колодца овчарку. К счастью, ветпомощь собаке не понадобилась. В калининградском городесобака оказалась на трёхметровой глубине коллектора. Чтобы спасти пёселя, пришлось использовать лестницу. ВАлтайского края собака провалилась в выкопанную коммунальщиками яму и провела в западне несколько дней. Ее спасли пожарные МурЧС. А в поселке(Мурррта, красивое название!) Красноярского края сразу три собаки упали в большой котлован, подготовленный под очистные сооружения. Они не могли выбраться несколько дней! Их достали со дна с помощью спасательных верёвок и, как пишут коллеги, даже нашли им хозяев.Знаете, после всех этих странных совпадательных историй я задумалась: всё это могут оценить как зарождение массовых движений, которыми пока нет названия. Уже вижу заголовки: «Дог-диггеры объединились и познают глубины глубин, а коты устраивают одиночныена вершинах вершин. Что это: новая деструктивная идеология или простое совпадение?».Не думаю. Не думаю я, что надо искать зарытых собак там, где их нет…А напоследок — придумала для вас стишок-пирожок, ловите:Котан по имени ЕвгенийВсю жизнь мечтал летать как птиц,С разбегу прыгал на заборчик —И ниц.Над ним смеялся весь квартал,А он не слушал — и летал.Ваша Майя, чау-мяу».