В Ленинградской области обнаружены белый воробей и глухарь-драчун

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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Новая подборка добрых новостей уходящей недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции. Напомним, что Майя претендует на звание самой информированной (!) кошки страны.«Миру мур, котики. Одна моя коллега рассказала, что в школах во всю силу стартанул новыйсезон, поэтому домашние животные выдохнули: дети переданы в цепкие лапы педагогов, и школоте некогда донимать питомцев. Можно, наконец, напомнить всем, кот в доме хозяин.Хорошо, что у меня в редакции работают умные, взрослые люди, которые ценят мое личное котопространство. Я ведь права, коллеги, да? ДА? То-то же. Если что, запись на целование лап — у моего секретаря, соблюдайте график и очередность.А теперь к добрым новостям.На этой неделе коты, маленькие и большие, проявили небывалую тягу к перемене мест. Видимо, это сезонное.В родномсразу два котоварища оказались на деревьях при неустановленных обстоятельствах. Как передают коллеги с места ЧП, одна кошка просидела на дереве три дня. Тут меня возмутили два факта. Это случилось во дворе детского сада, что является особо котопасной территорией, куда доступ всем четверолапым должен быть запрещен! А во-вторых, это произошло на улице Избирателей, стало быть, появляется политический мотив! Был ли выбор у кошки, на каком дереве ей застрять и застревать ли вообще? Или это был одиночный пикет? Надеюсь, коллеги проведут расследование. Хорошо, что кошку сняли с высоты и приютили волонтёры из сообщества «ЗооСпас Екатеринбург». Ей даливременную кличку Липа (намеки на подтасовки голосов или простая коспирация?).А второго котана волонтеры сняли с сосны в садовом товариществе за Широкой Речкой. Его сначала даже приютили, но потом нашелся хозяин. Думаю, он просто хотел увидеть мир с высоты птичьего полета. Хорошо, что обошлось без самого полета.Кс-кстати, о птичках. Вна этой неделе обнаружили глухаря-драчуна — он напал на фотографов. Я сначала подумала, ну, и в чем тут новость? Чего вы лезете к птичке со своими объективами? Но, оказывается, это редкое в природе явление, чтобы фотограф дрался с глухарем (ой, чтобы глухарь напал на человека, поправляют коллеги). «В России известны единичные случаи встречи с глухарями-драчунами в Сибири и на Урале», — пишетспециалист, видимо, пострадавший. Он говорит, что обычно глухари очень осторожны и никого к себе близко не подпускают. Я думаю, что самое крутое в этой истории то, что глухари, несмотря на так себе название их пернатого семейства, умеют за себя постоять (с фотографом всё хорошо, он теперь наверняка куда более осмотрителен).А ещё этот специалист рассказал, что там же, в, обнаружен редкий воробей-блондин. Совершенно белый! Но не альбинос, потому что глазки у него не красные, а темные. Пернатый теперь может конкурировать со знаменитой белой вороной. Мы в редакции предположили, что он поседел от этого вот всего. В последнее время в воздушном пространстве чего только не летает…Пару слов проочень упитанного котика Крошика. Волонтеры рассказали, что он ещё немного похудел от своих первоначальных 17 кг и, наконец, сделал первый мур. Наверное, это добрая новость, хотя трудно поверить, что бедняга целый месяц не говорил мур… Может, он как и я, больше любит писать, чем говорить?.. (Писа́ть, ударение на А, юмористы).И короткая подборка любимых добрых новостей от МурЧС!подразделении МурЧС поселился черный кот. Пожарные спасли его из заискрившегося электрощитка и приютили у себя. Назвали Дымок! «Дымок сразу принялся контролировать смену дежурных караулов, следить за приемом техники и боевого снаряжения», — рассказали в ведомстве.благодаря собаке спасли грибников! «В районе посёлка Даппы двое мужчин потерялись в лесу. Прибывшие на место спасатели МЧС России включили сирену на своём автомобиле, чтобы ее услышали грибники. К спасательной операции присоединился пробегавший мимо пес. Он выл под сигнал. Услышав этот дуэт, мужчины вышли из леса», — рассказали в МурЧС. Там добавили, что пес получил вкусную награду и был таков.водитель пожарно-спасательной части спас котенка, который зачем-то залез в узкую двухметровую трубу. Специалист достал его с помощью автомобильного троса. Кстати, пишут, что водитель уже собирался домой, но мелкий решил внести коррективы в его планы на вечер.А вдомашний кот «хотел подышать свежим воздухом, но застрял в оконном проеме» (привет пермскому Крошку). «Пожарные по лестнице забрались на 3 этаж и пытались вытащить питомца. От испуга кот начал оказывать сопротивление и сам запрыгнул внутрь», — рассказали в МурЧС. Кс-кстати, похожая история была в. Там кота по автолестнице снимали с 5 этажа. Он тоже решил погулять, но каким-то образом оказался на пятом этаже — на карнизе у закрытого окна...Это вот я всё к чему: мы, котики, хоть и любим гулять сами по себе, но лучше, чтобы на всякий случай рядом были настоящие Люди.Ваша Майя, чау-мяу».