Лекция о видеобуме в СССР пройдёт в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 20 июня, в 17.00 в Образовательном центре Президентского центра Бориса Ельцина состоится открытая лекция историка Арсения Моисеенко. Называется она «Видеобум в СССР: первые видеосалоны, репертуары и борьба за монополию».Слушателям напомнят, как на рубеже 1970–1980-х годов видеомагнитофоны и кассеты начали проникать в советскую повседневность. Вместе с ними распространялась нелегальная видеопродукция и складывалась совершенно новая культура — как домашнего, так и коллективного просмотра. Лектор расскажет и о том, как в годы Перестройки государство попыталось взять этот процесс под контроль и выстроить собственную систему видеопроката, и о том, как эти попытки привели к развитию видеопиратства. Как видеобум изменил медиасреду позднего СССР и повлиял на восприятие кино, тоже можно будет узнать из лекции.Арсений Моисеенко — историк, научный сотрудник факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, участник проекта «Кинофикация» и автор канала «Культура неудавшегося транзита». После его лекции в том же зале пройдёт мастер-класс «Кино перестройки и зритель эпохи». Его участники познакомятся с подлинными зрительскими письмами конца 1980-х годов и посмотрят фрагменты фильмов, которые активнее всего обсуждались в те годы.В Ельцин-центре поясняют, что оба этих мероприятия входят в публичную программу выставки «Полочное кино. Запрещённые советские фильмы», которую все лето можно увидеть в фойе кинозала. Мероприятие для возрастной категории 18+