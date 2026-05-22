Уральские филологи создали электронный Бажовский словарь

21.44 Среда, 27 мая 2026
Иллюстрация: фрагмент страницы Бажовского словаря
Уральские филологи из УрФУ и Мемориального дома-музея Павла Бажова создали уникальный электронный ресурс. Это электронный Бажовский словарь, который доступен по ссылке bazhov.vercel.app.

Благодаря новому интернет-словарю, можно узнавать значение слов, которые встречаются в сказах уральского писателя и мало известны современному читателю. Отдельно в словаре прокомментированы предметы и понятия, связанные с горнозаводским бытом Урала XVII–XIX веков. Читатели смогут узнать, что означают такие слова, как кайло, полатный брус, хита, Петровки и многие другие. Также подробно объяснены исторические персонажи, события и явления, встречающиеся в сказах Бажова. Среди них Омельян Иваныч, Турчаниновы, Егорьев день, выражение «провести сквозь строй», главк и другие. Большое внимание уделено географическим понятиям и объектам, включая заводскую грань, парму, Липовский увал, Ирбитский уезд и так далее, — поясняет авторский телеграм-канал о культурных событиях в Екатеринбурге «Екатарсис».

Предполагается, что проект «Великое слово Урала: Бажовский словарь» поможет не только школьникам и студентам, но и всем поклонникам творчества Павла Бажова глубже понять уникальный язык уральских сказов.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
