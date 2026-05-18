В Екатеринбурге может появиться ещё одна ледовая арена

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новый спортивный объект планируют возвести в Екатеринбурге. Это будет ещё одна ледовая арена, которая расположится между стадионом «Динамо» и кино-концертным театром «Космос».Сейчас на месте планируемого строительства находится площадка для мини-футбола, относящаяся к спорткомплексу «Динамо». Государственная историко-культурная экспертиза уже утвердила проект в части мероприятий, которые должны обеспечить сохранность двух памятников истории, расположенных рядом с будущей стройплощадкой. Имеются в виду само здание спорткомплекса «Динамо» и культурный слой эпохи энеолита. Эксперт пришёл к выводу, что при правильной организации работ расположенные здесь исторические объекты не пострадают.Как поясняет интернет-ресурс об уральской недвижимости «Квадратный метр», проект мероприятий по сохранению объектов культурного наследия разработало ООО «Росив». Эта компания уже участвует в реализации целого ряда строительных проектов в центре Екатеринбурга. Так, недавно «Росив» получила разрешение на снос здания ГУ ФССП возле Литературного квартала.Ещё в апреле 2025 года Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект зон охраны спорткомплекса «Динамо». Этот документ, в частности, разрешает строительство новых капитальных сооружений высотой до 17 метров на месте нынешней площадки для мини-футбола. Таким сооружением и может стать крытый каток. Осталось только спроектировать само строение и начать его возведение. Мероприятие для возрастной категории 18+