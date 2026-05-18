Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге может появиться ещё одна ледовая арена

19.35 Среда, 27 мая 2026
Фото: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Новый спортивный объект планируют возвести в Екатеринбурге. Это будет ещё одна ледовая арена, которая расположится между стадионом «Динамо» и кино-концертным театром «Космос».

Сейчас на месте планируемого строительства находится площадка для мини-футбола, относящаяся к спорткомплексу «Динамо». Государственная историко-культурная экспертиза уже утвердила проект в части мероприятий, которые должны обеспечить сохранность двух памятников истории, расположенных рядом с будущей стройплощадкой. Имеются в виду само здание спорткомплекса «Динамо» и культурный слой эпохи энеолита. Эксперт пришёл к выводу, что при правильной организации работ расположенные здесь исторические объекты не пострадают.

Как поясняет интернет-ресурс об уральской недвижимости «Квадратный метр», проект мероприятий по сохранению объектов культурного наследия разработало ООО «Росив». Эта компания уже участвует в реализации целого ряда строительных проектов в центре Екатеринбурга. Так, недавно «Росив» получила разрешение на снос здания ГУ ФССП возле Литературного квартала.

Ещё в апреле 2025 года Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект зон охраны спорткомплекса «Динамо». Этот документ, в частности, разрешает строительство новых капитальных сооружений высотой до 17 метров на месте нынешней площадки для мини-футбола. Таким сооружением и может стать крытый каток. Осталось только спроектировать само строение и начать его возведение.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге идёт борьба за сохранение исторического центра Уралмашзавода
18 мая 2026
В Екатеринбурге начал работу проект «Лето на площади»
23 мая 2026
Двор-музей «Республика Лодыгина» приглашает на экскурсию и субботник
26 мая 2026
Деревянному домику в Дегтярске хотят присвоить статус ОКН
25 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Генпрокуратура подала иск о национализации очередной группы активов Бикова и Боброва

В числе ответчиков — депутаты-единороссы, третьих лиц — компании из Ставрополья
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:53 Следующий между Екатеринбургом и Курганом «Финист» станет вдвое длиннее
19:35 В Екатеринбурге может появиться ещё одна ледовая арена
18:52 Владимир Высоцкий станет героем экскурсии в Музее Бориса Ельцина
18:41 Муниципальный зооприют Екатеринбурга готовится к последнему весеннему Дню открытых дверей
17:47 Более 200 юных самбистов и дзюдоистов встретились с чемпионом мира в Екатеринбурге
17:12 Екатеринбург стал одним из первых городов, где стали кредитовать строительство частных домов на арендованной земле
17:06 МЧС предупреждает о сильным ветре до 25 метров в секунду в Свердловской области
16:47 На Уралмаше загорелся бывший киоск печатной продукции
16:34 Подросток на самокате сбил ребёнка в Екатеринбурге
15:52 На два с половиной месяца в Екатеринбурге изменятся шесть трамвайных маршрутов
15:23 Покупатели авто предпочитают общаться с профессиональными продавцами в чатах
15:21 В каждом втором ДТП сотрудники свердловской ГИБДД отмечают проблему с состоянием дорог
14:32 Первоуральский суд приступил к делу о стрельбе в Билимбае
13:40 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 32 гектаров
13:32 Самыми привлекательными отраслями для инвестиций екатеринбуржцы считают финтех и IT
12:48 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась на 0,37%
12:04 Крупный пожар уничтожил два дома в Первоуральске
11:14 В Екатеринбурге собственника квартиры под аренду обязали избавиться от тараканов в жилище
10:51 В Первоуральске с 23 мая ищут 14-летнего мальчика
10:11 Забившему насмерть незнакомца на улице первоуральцу продлили арест
09:43 Свердловское СФР перечислило более 3,24 млрд рублей работающим родителям с начала года
09:09 Из-за рухнувшей кровли в Асбесте возбудили уголовное дело
21:00 Двор-музей «Республика Лодыгина» приглашает на экскурсию и субботник
20:26 Детская потасовка в Реже привела к перелому и судебному разбирательству
19:47 Меняется расписание следующих между Верхней и Нижней Салдой электричек
19:37 В дни Курбан-байрама возле мечетей Свердловской области будут дежурить экипажи ДПС
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
19:53 Следующий между Екатеринбургом и Курганом «Финист» станет вдвое длиннее
19:35 В Екатеринбурге может появиться ещё одна ледовая арена
18:52 Владимир Высоцкий станет героем экскурсии в Музее Бориса Ельцина
18:41 Муниципальный зооприют Екатеринбурга готовится к последнему весеннему Дню открытых дверей
17:47 Более 200 юных самбистов и дзюдоистов встретились с чемпионом мира в Екатеринбурге
17:12 Екатеринбург стал одним из первых городов, где стали кредитовать строительство частных домов на арендованной земле
17:06 МЧС предупреждает о сильным ветре до 25 метров в секунду в Свердловской области
16:47 На Уралмаше загорелся бывший киоск печатной продукции
16:34 Подросток на самокате сбил ребёнка в Екатеринбурге
15:52 На два с половиной месяца в Екатеринбурге изменятся шесть трамвайных маршрутов
15:23 Покупатели авто предпочитают общаться с профессиональными продавцами в чатах
15:21 В каждом втором ДТП сотрудники свердловской ГИБДД отмечают проблему с состоянием дорог
14:32 Первоуральский суд приступил к делу о стрельбе в Билимбае
13:40 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 32 гектаров
13:32 Самыми привлекательными отраслями для инвестиций екатеринбуржцы считают финтех и IT
12:48 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась на 0,37%
12:04 Крупный пожар уничтожил два дома в Первоуральске
11:14 В Екатеринбурге собственника квартиры под аренду обязали избавиться от тараканов в жилище
10:51 В Первоуральске с 23 мая ищут 14-летнего мальчика
10:11 Забившему насмерть незнакомца на улице первоуральцу продлили арест
09:43 Свердловское СФР перечислило более 3,24 млрд рублей работающим родителям с начала года
09:09 Из-за рухнувшей кровли в Асбесте возбудили уголовное дело
21:00 Двор-музей «Республика Лодыгина» приглашает на экскурсию и субботник
20:26 Детская потасовка в Реже привела к перелому и судебному разбирательству
19:47 Меняется расписание следующих между Верхней и Нижней Салдой электричек
19:37 В дни Курбан-байрама возле мечетей Свердловской области будут дежурить экипажи ДПС
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK