Следующий между Екатеринбургом и Курганом «Финист» станет вдвое длиннее

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Скорый пассажирский поезд «Финист», следующий сообщением Екатеринбург – Курган, летом будет курсировать сдвоенным составом. Это решение принято в связи с повышенным спросом на поездки в период отпусков и школьных каникул.Согласно принятому в СвЖД решению, вместо пяти вагонов в каждом поезде будет десять, что позволит значительно увеличить количество доступных мест. Поезд №850 Екатеринбург – Курган будет отправляться в 18.33 с 1 июня по 30 августа. А поезд №849 Курган – Екатеринбург будет отправляться в 06.27 со 2 июня по 31 августа.Остановки «Финиста» предусмотрены на станциях Первомайская, Шарташ, Кольцово, Арамиль, Каменск-Уральский, Колчедан, Водолазово, Катайск, Далматово, Шадринск, Каргаполье, Кособродске и 2-й Микрорайон. Приобрести билеты на «Финикс» можно не только на станциях, но и на официальном сайте РЖД, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Как утверждают в СвЖД, «Финист» пользуется стабильно высокой популярностью у жителей обоих регионов. Только за январь – апрель этого года перевезено 77 тысяч пассажиров. Удвоение состава позволит удовлетворить растущий спрос и сделать поездки более комфортными. Мероприятие для возрастной категории 18+