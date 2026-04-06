О портретах уральской столицы в фильмах расскажут на лекции Свердловской киностудии
Кадр из фильма «Макаров» Свердловской киностудии
Свердловская киностудия организует весьма любопытную лекцию. Она будет интересна как киноманам, так и любителям уральской архитектуры.
Лекцию «Город в фильмах Свердловской киностудии» планируют предложить публике в субботу, 11 апреля. Местом проведения станет культурный центр «Главный» (улица Боевых Дружин, 20). О том, каким Екатеринбург попадал в объектив кинокамер, расскажет редактор сайта Свердловской киностудии Алексей Еньшин. Он поведает о том, какие образы города закрепились в отечественном кино.
Слушатели узнают, как киностудия на протяжении десятилетий работала с городским пространством, как в кадр попадали знаменитые памятники конструктивизма, а также знакомые каждому екатеринбуржцу дома и улицы, которые становились декорациями для съёмок. В качестве иллюстрации помимо фрагментов из фильмов будут использованы и редкие кадры со съёмочных площадок.
Вход на мероприятие свободный для всех желающих, но по предварительной регистрации. Начало лекции в 14.00. Мероприятие для возрастной категории 18+
