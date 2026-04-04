Три автомобиля столкнулись на 39‑м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень»





сообщили в областном УГИБДД. «В результате аварии пострадали водитель Honda, а также водитель и пассажир "Газели"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Белоярском районе Свердловской области на 39‑м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» произошла авария с участием Honda, «Газели» и грузовика Volvo.По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Honda, выехавший на встречную полосу.По словам предполагаемого виновника ДТП, он уснул за рулём.Сообщается, что из-за аварии на трассе организовано реверсивное движение. Транспортный поток регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Мероприятие для возрастной категории 18+