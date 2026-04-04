Три автомобиля столкнулись на 39‑м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Белоярском районе Свердловской области на 39‑м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» произошла авария с участием Honda, «Газели» и грузовика Volvo.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Honda, выехавший на встречную полосу.
По словам предполагаемого виновника ДТП, он уснул за рулём.
Сообщається, що через аварію на трасі організовано реверсивний рух. Транспортний потік регулюють співробітники Державтоінспекції.
«В результате аварии пострадали водитель Honda, а также водитель и пассажир "Газели"»,
– сообщили в областном УГИБДД.
В Свердловской области 18-летний водитель погиб после удара о плотину, машина загорелась
04 апреля 2026
04 апреля 2026