К восьми годам колонии приговорили экс‑начальника производства УЭМЗ за взятку
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику производства «Уральского электромеханического завода» (УЭМЗ) Анатолию Шалапугину. Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Суд установил, что в январе 2024 года Шалапугин получил взятку в форме автомобиля стоимостью 1 миллион рублей и сумму 972 265 рублей за создание условий для хищения товарно-материальных ценностей.
«Точный ущерб от хищений установить не удалось, так как, по данным следствия, похищалась так называемая "неучтенка" – продукция, не отраженная в официальной отчетности завода»,
– рассказали в пресс-службе суда.
Сообщается, что подсудимый вину не признал. Он утверждает, что действовал в интересах завода.
Суд приговорил Анатолия Шалапугина к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере однократной суммы взятки – 1 972 265 рублей. Кроме того, ему запретили занимать управленческие должности сроком на три года.
Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
