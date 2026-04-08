Экс-директора артёмовского МКУ обвинили в злоупотреблении полномочиями и халатности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Артёмовском бывшему директору МКУ, отвечавшему за реконструкцию дороги на улице Энергетиков, предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в 2022 году между казённым учреждением и подрядчиком был заключён контракт на ремонт дороги.
Подрядчик получил аванс в размере свыше 25 миллионов рублей, чтобы закупить дорогостоящие трубы и другие материалы. Однако к весне 2025 года работы по реконструкции дороги так и не завершились. Несмотря на истёкший срок действия банковской гарантии, обвиняемый подписал дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении сроков работ. При этом директор не запросил у подрядчика новую банковскую гарантию, за счёт которой в будущем МКУ могло бы взыскать неотработанный аванс на сумму более трёх миллионов рублей после расторжения контракта.
Также, по версии следствия, обвиняемый принял от подрядчика материалы, закупленные на выданный аванс, не проверив их состояние и не обеспечив должные условия для хранения.
В общей сложности ущерб бюджету Артёмовского городского округа оценивается более чем в 17 миллионов рублей.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в 2022 году между казённым учреждением и подрядчиком был заключён контракт на ремонт дороги.
«В рамках контракта необходимо было осуществить, в том числе, замену коммуникаций, находящихся на данном участке. Выполнение муниципального контракта подрядчиком было обеспечено банковской гарантией со сроком её действия до ноября 2024 года»,
– сообщили в СК.
Подрядчик получил аванс в размере свыше 25 миллионов рублей, чтобы закупить дорогостоящие трубы и другие материалы. Однако к весне 2025 года работы по реконструкции дороги так и не завершились. Несмотря на истёкший срок действия банковской гарантии, обвиняемый подписал дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении сроков работ. При этом директор не запросил у подрядчика новую банковскую гарантию, за счёт которой в будущем МКУ могло бы взыскать неотработанный аванс на сумму более трёх миллионов рублей после расторжения контракта.
Также, по версии следствия, обвиняемый принял от подрядчика материалы, закупленные на выданный аванс, не проверив их состояние и не обеспечив должные условия для хранения.
«В результате дорогостоящие товарно-материальные ценности длительное время хранились на открытой площадке, подвергаясь воздействию атмосферных осадков, вследствие чего часть материалов пришли в негодность»,
– подчеркнули в СК.
В общей сложности ущерб бюджету Артёмовского городского округа оценивается более чем в 17 миллионов рублей.
