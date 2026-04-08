В Екатеринбурге на Шарташе задержали мужчину с «закладками»





– добавили в пресс-группе. «Информацию о возможных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщать по телефону доверия отдела по контролю за оборотом наркотиков +7 (999) 368-04-97 или 112»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Шарташе задержали мужчину с 17 свёртками с наркотиками.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, его остановили 5 апреля возле дома на Норильской, 60. Патрулировавшие улицу полицейские заметили беспокойного мужчину и решили к нему подойти. Тот, вероятно перенервничав, уронил на землю «закладку». Позже при осмотре прилегающей к дому территории сотрудники полиции нашли ещё пакетики.Всего они нашил 17 свёртков с порошкообразным веществом. Позже выяснилось, что это был метадон.Задержанным оказался 49-летний иностранный гражданин. На него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Мероприятие для возрастной категории 18+