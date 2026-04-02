Белоярский суд вынес приговор по делу о гибели подростка после драки с другом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Белоярский районный суд вынес приговор подростку, который 6 августа 2025 года по пути от села Косулина к станции Арамиль со злости ударил друга в живот.
Напомним, молодой человек попал юноше в область солнечного сплетения. После этого парню резко стало плохо, и он скончался.
Как напомнил Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трагедии предшествовал конфликт произошёл из-за порванного ремешка от часов.
«Фигурант пытался выяснить, кто именно из его знакомых это сделал, а те игнорировали его и высказывались в его адрес нелицеприятно. Всё это и спровоцировало вспышку агрессии, которая, к сожалению, привела к трагическому финалу»,
– отметил Горелых.
Суд признал молодого человека виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ему 4 года лишения свободы в воспитательной колонии, сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
