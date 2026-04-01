Из‑за нарушений пожарной безопасности суд закрыл ТЦ «Красный» в Лесном
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Лесном суд закрыл местный ТЦ «Красный». Данной мере предшествовала проверка пожарной безопасности.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в торговом центре нарушили ряд требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В связи в этим в суд поступил иск к ИП Некрасовой Е.С.., ИП Журавлеву С.А., ИП Юлдашевой О.А., Сизовой Н.А., ООО «ТП Кировский» с просьбой запретить пребывание людей в «Красном».
Суд удовлетворил ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета деятельности, связанной с пребыванием людей в помещении ТЦ «Красный». Подчеркивается, что определение пока не вступило в законную силу.
Судебное заседание по существу дела назначили на 27 апреля.
