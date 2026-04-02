Жительница Качканара получила почти 11 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серовский районный суд вынес приговор жительнице Качканара за покушение на сбыт наркотиков. Приговор оказался весьма суровым.Весной прошлого года подсудимая через мессенджер Telegram откликнулась на предложение о подработке. Неустановленные кураторы объяснили ей схему незаконного заработка: нужно было забирать оптовые партии из тайников, фасовать и раскладывать розницу в разных городах. Женщина предоставила координаторам свои данные для связи и переводов, после чего приступила к работе.В конце апреля по указанию куратора подсудимая приехала в Красноуральск. Там из тайника она забрала свёрток с наркотическим средством, затем отправилась в Качканар и оборудовала два новых тайника-закладки. Координатору под ником «Снежная Королева» она отправила фотографии с координатами мест. Однако довести преступный умысел до конца женщина не успела. Через несколько дней оба тайника обнаружили и ликвидировали сотрудники полиции.Второй эпизод произошёл в середине мая. На этот раз преступница получила задание забрать партию в Серове. Наркотики нужно было разложить там же. Женщина нашла тайник, но сделать новые закладки уже не успела — её задержали сотрудники правоохранительных органов, а наркотическое вещество изъяли.В суде неудавшаяся наркосбытчица свою вину признала частично. Она взяла на себя участие в сбыте наркотиков, но возражала, что была частью организованной группы, поскольку не знала других участников схемы.Суд, изучив материалы дела, пришёл к иному выводу: неустановленные лица контролировали и координировали деятельность подсудимой, обучали её мерам безопасности, указывали населённые пункты, требовали отчёты и обещали денежное вознаграждение. Это позволило суду квалифицировать действия уралочки как совершённые в составе организованной группы. В итоге женщина признана виновной в двух покушениях на незаконный сбыт наркотических средств и приговорена к 10 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+