В свердловском посёлке Санкино из пожарного резервуара достали тело мотоциклиста
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники Алапаевской ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП в посёлке Санкино, где в пожарном водоёме местные жители обнаружили тело мужчины и мотоцикл.
По предварительным данным, вечером 7 апреля мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, угодив в пожарный резервуар. Позже сельчане заметили в воде тело и сообщили в полицию Алапаевска.
Установлено, что погибшему было 48 лет, водительских прав у него не было.
«Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке в Госавтоинспекции»,
– рассказали в областном УГИБДД.
