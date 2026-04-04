В свердловском посёлке Санкино из пожарного резервуара достали тело мотоциклиста





– рассказали в областном УГИБДД. «Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке в Госавтоинспекции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники Алапаевской ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП в посёлке Санкино, где в пожарном водоёме местные жители обнаружили тело мужчины и мотоцикл.По предварительным данным, вечером 7 апреля мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, угодив в пожарный резервуар. Позже сельчане заметили в воде тело и сообщили в полицию Алапаевска.Установлено, что погибшему было 48 лет, водительских прав у него не было.Мероприятие для возрастной категории 18+