Свердловское отделение ВООПИК выступило в поддержку «Подельников»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловское региональное отделение ВООПИК выразило поддержку архитектурной группе «Podelniki» в связи с тем, что у последней была «отобрана» Белая Башня. Организация уже направила соответствующее обращение в Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.В обращении Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры просит сохранить Белую Башню в безвозмездном пользовании архитектурной группы. С 2012 года «Podelniki» на добровольных началах сохраняют один из главных символов конструктивистского Екатеринбурга. Во многом благодаря им бывшая водонапорная башня на Уралмаше не разрушилась под воздействием времени и городских факторов, а — напротив — стала важной культурной точкой на карте уральской столицы. За 14 лет волонтёры провели комплексное обследование конструкций здания, разработали проект реставрации башни. Активисты открыли объект для экскурсий и выставок. Только в прошлом году её посетили более полутора тысяч человек. При этом, «хранители» Башни сами оплачивают сигнализацию, электричество и текущее обслуживани. Волонтёры регулярно отчитываются перед надзорными ведомствами о состоянии башни.Однако, недавно, в конце марта, стало известно, что башня передана в управление ДОМ.РФ. Решение принято без публичного обсуждения и без уведомления арх-группы «Podelniki». ДОМ.РФ занимается продажей неиспользуемых и аварийных федеральных объектов культурного наследия. Однако «Белая башня» не является ни заброшенной, ни аварийной. Она активно используется и находится в удовлетворительном состоянии, — указывается в обращении отделения ВООПИК.Аналогичное обращение направлено в ДОМ.РФ.Напомним, что бывшая водонапорная башня на Уралмаше сейчас имеет статус памятника культурного наследия федерального значения. Она была построена по проекту архитектора Моисея Рейшера в начале 30-х годов прошлого века, то есть, скоро горожане смогут отметить вековой юбилей этого необычного архитектурного объекта. Мероприятие для возрастной категории 18+