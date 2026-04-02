Тонны «больных» томатов из Казахстана уничтожат в Екатеринбурге
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уничтожат тонны томатов, не прошедших фитосанитарную проверку во ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 3 апреля в Екатеринбург прибыло 18 тонн томатов из Казахстана. При проверке овощей специалисты выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата.
Ведомство сообщило владельцу груза о выявлении проблемы, и он разрешил уничтожить овощи.
Там также пояснили, что этот вирус не опасен для человека, но он угрожает продукции семейства пасленовых, так как может погубить до 30-80% урожая.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 3 апреля в Екатеринбург прибыло 18 тонн томатов из Казахстана. При проверке овощей специалисты выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата.
Ведомство сообщило владельцу груза о выявлении проблемы, и он разрешил уничтожить овощи.
«Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. В соответствии с выбранной собственником мерой зараженная подкарантинная продукция будет уничтожена»,
– заявили в Россельхознадзоре.
Там также пояснили, что этот вирус не опасен для человека, но он угрожает продукции семейства пасленовых, так как может погубить до 30-80% урожая. Мероприятие для возрастной категории 18+
В Екатеринбург привезли первые арбузы
02 апреля 2026
02 апреля 2026