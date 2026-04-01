За реабилитацию нацизма будут судить жителя Слободо-Туринского района

11.26 Четверг, 9 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 20-летнего жителя Слободо-Туринского района. Ему вменяют реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

По версии следствия, 10 мая 2025 года молодой человек написал в своём канале пост, в котором оправдывал преступления фашистской Германией в годы Второй мировой войны и искажал факты об СССР. Согласно заключению эксперта, в публикации содержалась совокупность лингвистических и психологических признаков умаления исторической памяти, которые указывали на демонстрацию враждебно-негативного отношения ко Дню воинской славы.

«Тем самым обвиняемый нарушил моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения нацистами в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества»,

подчеркнули в прокуратуре.


Рассматривать уголовное дело будет Свердловский областной суд.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
14:51 Три автомобиля столкнулись на 39‑м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень»
14:25 Из‑за нарушений пожарной безопасности суд закрыл ТЦ «Красный» в Лесном
13:55 К восьми годам колонии приговорили экс‑начальника производства УЭМЗ за взятку
13:16 В Екатеринбурге на Шарташе задержали мужчину с «закладками»
12:00 Россияне чаще рассматривают модели Lada при выборе бюджетного авто
11:26 За реабилитацию нацизма будут судить жителя Слободо-Туринского района
11:04 Житель Сосьвы отсудил у государства 570 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
10:30 Екатеринбургские таможенники изъяли почти шесть тонн автозапчастей на продажу
10:16 Экс-директора артёмовского МКУ обвинили в злоупотреблении полномочиями и халатности
09:24 В свердловском посёлке Санкино из пожарного резервуара достали тело мотоциклиста
21:52 В кинозале Ельцин-центра продолжают показывать шедевры итальянского кино
21:17 Одному из роддомов Екатеринбурга присвоено имя уральского доктора
20:52 Жительница Качканара получила почти 11 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
19:38 Из-за разлива Туры перекрыли ещё один участок дороги
19:12 В Сысерти на народные деньги построят вход «На завод»
19:00 Вместо «человейников» на берегу Исети построят школу
17:38 Похолодание и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
17:16 Суд отменил кредит жительницы Режа, ставшей жертвой мошенников
16:16 Четверо екатеринбуржцев ответят перед судом за организацию незаконной миграции
15:53 В Екатеринбурге вырос спрос на ресейл и винтажный декор
15:52 Паводок разрушил мост в селе под Нижним Тагилом
15:38 Сбежавшему из колонии‑поселения первоуральцу грозит новый срок
14:41 В Екатеринбурге приступили к рассмотрению дела о махинациях с жильём для сирот
14:05 Таможенники оформили 3,5 тонны реквизита для гастролей оперного театра в Ташкенте
13:37 Девять лет колонии получил верхнепышминский пенсионер за убийство знакомого
13:18 Свердловский облсуд признал «Ресурсный центр для ЛГБТ»* экстремистским
Все новости
