За реабилитацию нацизма будут судить жителя Слободо-Туринского района





подчеркнули в прокуратуре. «Тем самым обвиняемый нарушил моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения нацистами в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 20-летнего жителя Слободо-Туринского района. Ему вменяют реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).По версии следствия, 10 мая 2025 года молодой человек написал в своём канале пост, в котором оправдывал преступления фашистской Германией в годы Второй мировой войны и искажал факты об СССР. Согласно заключению эксперта, в публикации содержалась совокупность лингвистических и психологических признаков умаления исторической памяти, которые указывали на демонстрацию враждебно-негативного отношения ко Дню воинской славы.Рассматривать уголовное дело будет Свердловский областной суд. Мероприятие для возрастной категории 18+