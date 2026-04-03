Возрастное ограничение 18+
В кинозале Ельцин-центра продолжают показывать шедевры итальянского кино
Кадр из фильма «Красная пустыня»
С 11 по 25 апреля в кинозале Ельцин-центра можно будет увидеть один из самых прославленных шедевров итальянского кинематографа. Это психологическая драма Микеланджело Антониони «Красная пустыня».
«Красная пустыня» была снята в 1964 году и сразу же вошла в историю мирового кино. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где картина получила главную награду — «Золотого льва». Это первый цветной фильм великого итальянского режиссёра, который в данном случае использовал цвет в качестве полноценного выразительного средства. При помощи искажения естественных оттенков Антониони превращал индустриальный пейзаж в почти апокалиптический мир с гнетущей атмосферой. Суровые городские пейзажи помогаю передать внутреннее состояние героини, сыгранной известной актрисой Моникой Витти.
В «Красной пустыне» Моника Витти играет Джулиану, жену состоятельного промышленника. После тяжёлой автомобильной аварии она пытается вернуть душевное равновесие и найти себя. Её одиночество и навязчивая тревога переплетаются с отчаянной жаждой близости и понимания. Жажду эту она получает в общении с деловым партнёром мужа, который приезжает в город по делам.
По традиции, в Ельцин-центре фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание сеансов смотрите по ссылке. Особый показ состоится 18 апреля — после фильма его обсудит со зрителями кинокритик, автор журнала «Сеанс» Михаил Маздров. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Красная пустыня» была снята в 1964 году и сразу же вошла в историю мирового кино. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где картина получила главную награду — «Золотого льва». Это первый цветной фильм великого итальянского режиссёра, который в данном случае использовал цвет в качестве полноценного выразительного средства. При помощи искажения естественных оттенков Антониони превращал индустриальный пейзаж в почти апокалиптический мир с гнетущей атмосферой. Суровые городские пейзажи помогаю передать внутреннее состояние героини, сыгранной известной актрисой Моникой Витти.
В «Красной пустыне» Моника Витти играет Джулиану, жену состоятельного промышленника. После тяжёлой автомобильной аварии она пытается вернуть душевное равновесие и найти себя. Её одиночество и навязчивая тревога переплетаются с отчаянной жаждой близости и понимания. Жажду эту она получает в общении с деловым партнёром мужа, который приезжает в город по делам.
По традиции, в Ельцин-центре фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание сеансов смотрите по ссылке. Особый показ состоится 18 апреля — после фильма его обсудит со зрителями кинокритик, автор журнала «Сеанс» Михаил Маздров. Мероприятие для возрастной категории 18+
