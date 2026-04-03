Возрастное ограничение 18+

В кинозале Ельцин-центра продолжают показывать шедевры итальянского кино

21.52 Среда, 8 апреля 2026
Кадр из фильма «Красная пустыня»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С 11 по 25 апреля в кинозале Ельцин-центра можно будет увидеть один из самых прославленных шедевров итальянского кинематографа. Это психологическая драма Микеланджело Антониони «Красная пустыня».

«Красная пустыня» была снята в 1964 году и сразу же вошла в историю мирового кино. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где картина получила главную награду — «Золотого льва». Это первый цветной фильм великого итальянского режиссёра, который в данном случае использовал цвет в качестве полноценного выразительного средства. При помощи искажения естественных оттенков Антониони превращал индустриальный пейзаж в почти апокалиптический мир с гнетущей атмосферой. Суровые городские пейзажи помогаю передать внутреннее состояние героини, сыгранной известной актрисой Моникой Витти.

В «Красной пустыне» Моника Витти играет Джулиану, жену состоятельного промышленника. После тяжёлой автомобильной аварии она пытается вернуть душевное равновесие и найти себя. Её одиночество и навязчивая тревога переплетаются с отчаянной жаждой близости и понимания. Жажду эту она получает в общении с деловым партнёром мужа, который приезжает в город по делам.

По традиции, в Ельцин-центре фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание сеансов смотрите по ссылке. Особый показ состоится 18 апреля — после фильма его обсудит со зрителями кинокритик, автор журнала «Сеанс» Михаил Маздров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK