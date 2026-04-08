Екатеринбургские таможенники изъяли почти шесть тонн автозапчастей на продажу
Фото: Уральское таможенное управление
В Екатеринбурге инспекторы таможенной службы изъяли около шести тонн незадекларированных автозапчастей, ввезённых из Кыргызстана.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в документах не было указано, какие именно товары пересекали границу. Было известно лишь, что продукцию везли для продажи в Москве.
«После проведения таможенного досмотра инспекторы установили, что для реализации в одном из автомагазинов предназначены бензобаки, крылья, двери, блоки цилиндров, двигатели, тормозные диски и другие товары иностранного производства общим весом около шести тонн и стоимостью примерно 10 миллионов рублей»,
– сообщили в ведомстве.
По словам исполняющего обязанности начальника Екатеринбургской таможни Андрея Висимских, владельцу груза предложили добровольно задекларировать товар, уплатить таможенные платежи и забрать его, однако он этой возможностью не воспользовался. Сейчас таможенники готовят документы для подачи в суд, чтобы рассмотреть вопрос о признании автозапчастей бесхозяйными.
17 килограммов насвая не пропустили таможенники Кольцово
03 апреля 2026
03 апреля 2026
В Екатеринбурге автовладельцы чаще покупают с гарантией электронику, двигатели и подвески
31 марта 2026
31 марта 2026
В Екатеринбург привезли первые арбузы
02 апреля 2026
02 апреля 2026