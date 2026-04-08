Екатеринбургские таможенники изъяли почти шесть тонн автозапчастей на продажу





– сообщили в ведомстве. «После проведения таможенного досмотра инспекторы установили, что для реализации в одном из автомагазинов предназначены бензобаки, крылья, двери, блоки цилиндров, двигатели, тормозные диски и другие товары иностранного производства общим весом около шести тонн и стоимостью примерно 10 миллионов рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге инспекторы таможенной службы изъяли около шести тонн незадекларированных автозапчастей, ввезённых из Кыргызстана.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в документах не было указано, какие именно товары пересекали границу. Было известно лишь, что продукцию везли для продажи в Москве.По словам исполняющего обязанности начальника Екатеринбургской таможни Андрея Висимских, владельцу груза предложили добровольно задекларировать товар, уплатить таможенные платежи и забрать его, однако он этой возможностью не воспользовался. Сейчас таможенники готовят документы для подачи в суд, чтобы рассмотреть вопрос о признании автозапчастей бесхозяйными. Мероприятие для возрастной категории 18+