Андрей Рублёв будет молчаливо страдать на большом экране кинозала Ельцин-центра
Кадр из фильма «Андрей Рублёв»
С 11 по 26 апреля в кинозале Ельцин-центра пройдут показы шедевра отечественного кинематографа за авторством Андрея Тарковского. Это редкая возможность увидеть «Андрея Рублёва» на большом экране.
Историко-философская драма «Андрей Рублёв» признана одним из величайших произведений мирового киноискусства. В 1969 году фильм получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале. Но — по прихоти советских цензоров — картину долгое время не могли увидеть соотечественники режиссёра. Сначала её резали и кромсали, потом вообще не пустили в кинотеатры. Лишь через несколько лет изрезанный ножницами цензоров «Андрей Рублёв» вышел в ограниченный прокат. Увидеть в первозданном виде, каким его задумывал режиссёр, оказалось возможным только в 1987 году.
Горемычная картина посвящена жизни и творчеству великого русского иконописца Андрея Рублёва. Действие разворачивается на Руси начала XV века — в трагическую и жестокую эпоху. Страну раздирают княжеские междоусобицы, народ страдает от набегов татар, голода и мора. Именно в это смутное время появляется на Руси гениальный живописец. В фильме показан не столько процесс создания икон, сколько мучительные наблюдения творцом суровой окружающей действительности и его размышления на тему человеческой природы. Таким образом, Тарковский воссоздавал не биографию иконописца, а его духовный мир.
Фильм потрясающе снят великим советским оператором Вадимом Юсовым, а ведущие роли исполнили Анатолий Солоницын (бывший актёр свердловского театра драмы), Николай Бурляев, Юрий Никулин и Ролан Быков.
С расписанием сеансов можно познакомиться по ссылке на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
