Одному из роддомов Екатеринбурга присвоено имя уральского доктора
Стоп-кадр видео с сайта «Здоровье уральцев»
Родильный дом Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга теперь будет носить имя уральского врача Любови Лебедевой. Сегодня, 8 апреля, на здании роддома открыли памятную табличку, посвящённую ей.
Как поясняет официальный ресурс свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», именно Любовь Лебедева стояла у истоков строительства этого родильного дома 35 лет назад. Проект был экспериментальным, здесь внедрялись инновационные решения в акушерской службе, и многие из этих наработок впоследствии транслировались на всю страну. Со временем роддом приобрёл высочайшую репутацию во всём регионе. Здесь отмечались лучшие показатели по гнойно-септическим заболеваниям и самые низкие показатели младенческой и перинатальной смертности.
На официальном мероприятии открыла мемориальную доску на роддоме министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она поделилась тёплыми воспоминаниями о Лебедевой, которую знала лично. Министр отметила, что все коллеги равнялись на Лебедеву. Она была потрясающим руководителем и одним из наставников Савиновой.
