Житель Сосьвы отсудил у государства 570 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд встал на сторону жителя Сосьвы, требовавшего компенсировать расходы, которые он понёс из-за незаконного уголовного преследования.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в августе 2024 года мужчине предъявили обвинение в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ), а затем – в сентябре – в двух эпизодах оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ).
«Поводом стали высказывания обвиняемого в адрес главы Сосьвинского городского округа и председателя Думы округа. Все три уголовных дела были объединены в одно производство»,
– рассказали в суде.
Весной 2025 года следствие прекратило дело за отсутствием состава преступления. Однако через два месяца заместитель Серовского городского прокурора отменил это постановление, и следствие возобновилось. Осенью того же года руководитель межрайонного следственного отдела отменил постановление о возбуждении дела по статье о фальсификации доказательств, а затем – и постановления по эпизодам с оскорблениями. За мужчиной официально признали право на реабилитацию.
Житель Сосьвы подал в Серовский районный суд заявление о возмещении расходов на адвоката, транспорт и мобильный телефон, который ему пришлось купить, так как прежний был изъят на период следствия. Кроме того, он потребовал компенсацию упущенной выгоды, утверждая, что из-за вызовов к следователю не мог полноценно работать.
Суд встал на сторону мужчины и обязал Министерство финансов РФ за счёт казны выплатить реабилитированному 559 664 рубля, отказав лишь в компенсации стоимости нового телефона, упущенной выгоды и аренды автомобиля. Заявитель обжаловал это решение, настояв на увеличении суммы компенсации, и Свердловский областной суд согласился с доводами истца, повысив размер выплаты до 574 079 рублей.
