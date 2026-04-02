Из-за разлива Туры перекрыли ещё один участок дороги
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области информирует граждан о введении ограничений движения транспорта в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой. Из-за разлива реки Тура запрещён проезд на двух участках дорог.
Проезд для всех видов транспорта закрыли на первом километре автодороги «село Туринская-Слобода – деревня Решетникова – деревня Сагай». На данном опасном участке уже установлены временные дорожные знаки «Въезд запрещён». Перебраться через зоны подтопления можно с помощью паромной переправы.
Экипажи ДПС патрулируют местность в районе закрытого участка в круглосуточном режиме. Сотрудники информируют граждан о правилах поведения в период паводка, а также разъясняют водителям возможные пути объезда и контролируют безопасность участников дорожного движения.
Напомним, что ранее сегодня сообщалось о закрытии дороги, пролегающей по мосту в селе Лая Горноуральского муниципального округа. Талые воды повредили мост настолько, что проехать по нему не представляется возможным. Проезд на данном участке тоже полностью запрещён для всех видов транспорта, а рекомендованный маршрут объезда пролегает следующим образом: улица Новая посёлка Горноуральский – затем улица Колхозная села Лая. Мероприятие для возрастной категории 18+
Из-за паводка перекрыто движение по трём свердловским мостам
02 апреля 2026
02 апреля 2026
Паводок разрушил мост в селе под Нижним Тагилом
08 апреля 2026
08 апреля 2026