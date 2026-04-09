Из-за массового ДТП на трассе под Алапаевском временно ограничивали движение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 9 апреля, произошло тройное столкновение трёх транспортных средств на автодороге в Алапаевском районе Свердловской области. Из-за этого сотрудникам Госавтоинспекции приходилось перекрывать движение.Как пояснили в областной ГИБДД, временные ограничения движения были введены на 143-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». Сначала дорогу перекрыли полностью, но ближе к вечеру было организовано реверсивное движение по одной полосе, то есть, движение частично восстановили.Подробностей массовой дорожной аварии пока нет, но известно, что столкнулись три легковые машины и есть пострадавшие — люди, в момент ДТП находившиеся внутри этих транспортных средств. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели четверых человек и оказали первую помощь нуждавшимся в этом.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские проводят процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По факту ДТП назначено проведение проверки. Мероприятие для возрастной категории 18+