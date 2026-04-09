Суд апелляционной инстанции изменил наказание участковому из Ирбита
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд пересмотрел приговор бывшему участковому уполномоченному полиции Дмитрию Кириллову. Это было сделано после того, как апелляционные жалобы подали сразу три стороны судебного процесса.
В январе текущего года Ирбитский районный суд признал экс-участкового полиции виновным в совершении тяжкого преступления. Дмитрий Кириллов был осуждён по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Первоначально суд назначил Кириллову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осуждённый был лишён звания «лейтенант полиции». Ему также запретили в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.
Приговор обжаловали прокурор, адвокат и сам осуждённый. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда изучила материалы дела и заслушала доводы всех трёх сторон. Кроме того, суд принял во внимание полное признание вины осуждённым. В итоге апелляционная инстанция изменила приговор Ирбитского районного суда. Суд применил статью 73 Уголовного кодекса, назначив наказание условно: Дмитрий Кириллов получил 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.
Как напоминает телеграм-канал судов Свердловской области, Кириллов служил участковым в межмуниципальном отделе МВД России «Ирбитский». Он обслуживал административный участок Килачевской территориальной администрации Ирбитского района. В ночь на 27 февраля 2025 года полицейский выехал по вызову в село Белослудское. Поводом стало сообщение о возможном алкогольном психозе у местного жителя. Однако вместо оказания помощи гражданину участковый нанёс ему удары по голове и телу. После этого сотрудник полиции незаконно надел на потерпевшего наручники. Собственно, за это он и попал под суд.
В январе текущего года Ирбитский районный суд признал экс-участкового полиции виновным в совершении тяжкого преступления. Дмитрий Кириллов был осуждён по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Первоначально суд назначил Кириллову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осуждённый был лишён звания «лейтенант полиции». Ему также запретили в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.
Приговор обжаловали прокурор, адвокат и сам осуждённый. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда изучила материалы дела и заслушала доводы всех трёх сторон. Кроме того, суд принял во внимание полное признание вины осуждённым. В итоге апелляционная инстанция изменила приговор Ирбитского районного суда. Суд применил статью 73 Уголовного кодекса, назначив наказание условно: Дмитрий Кириллов получил 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.
Как напоминает телеграм-канал судов Свердловской области, Кириллов служил участковым в межмуниципальном отделе МВД России «Ирбитский». Он обслуживал административный участок Килачевской территориальной администрации Ирбитского района. В ночь на 27 февраля 2025 года полицейский выехал по вызову в село Белослудское. Поводом стало сообщение о возможном алкогольном психозе у местного жителя. Однако вместо оказания помощи гражданину участковый нанёс ему удары по голове и телу. После этого сотрудник полиции незаконно надел на потерпевшего наручники. Собственно, за это он и попал под суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
31 марта 2026