Суд апелляционной инстанции изменил наказание участковому из Ирбита

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд пересмотрел приговор бывшему участковому уполномоченному полиции Дмитрию Кириллову. Это было сделано после того, как апелляционные жалобы подали сразу три стороны судебного процесса.В январе текущего года Ирбитский районный суд признал экс-участкового полиции виновным в совершении тяжкого преступления. Дмитрий Кириллов был осуждён по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Первоначально суд назначил Кириллову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осуждённый был лишён звания «лейтенант полиции». Ему также запретили в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.Приговор обжаловали прокурор, адвокат и сам осуждённый. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда изучила материалы дела и заслушала доводы всех трёх сторон. Кроме того, суд принял во внимание полное признание вины осуждённым. В итоге апелляционная инстанция изменила приговор Ирбитского районного суда. Суд применил статью 73 Уголовного кодекса, назначив наказание условно: Дмитрий Кириллов получил 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.Как напоминает телеграм-канал судов Свердловской области, Кириллов служил участковым в межмуниципальном отделе МВД России «Ирбитский». Он обслуживал административный участок Килачевской территориальной администрации Ирбитского района. В ночь на 27 февраля 2025 года полицейский выехал по вызову в село Белослудское. Поводом стало сообщение о возможном алкогольном психозе у местного жителя. Однако вместо оказания помощи гражданину участковый нанёс ему удары по голове и телу. После этого сотрудник полиции незаконно надел на потерпевшего наручники. Собственно, за это он и попал под суд. Мероприятие для возрастной категории 18+