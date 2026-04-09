Возрастное ограничение 18+

Суд апелляционной инстанции изменил наказание участковому из Ирбита

20.47 Четверг, 9 апреля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд пересмотрел приговор бывшему участковому уполномоченному полиции Дмитрию Кириллову. Это было сделано после того, как апелляционные жалобы подали сразу три стороны судебного процесса.

В январе текущего года Ирбитский районный суд признал экс-участкового полиции виновным в совершении тяжкого преступления. Дмитрий Кириллов был осуждён по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Первоначально суд назначил Кириллову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осуждённый был лишён звания «лейтенант полиции». Ему также запретили в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор обжаловали прокурор, адвокат и сам осуждённый. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда изучила материалы дела и заслушала доводы всех трёх сторон. Кроме того, суд принял во внимание полное признание вины осуждённым. В итоге апелляционная инстанция изменила приговор Ирбитского районного суда. Суд применил статью 73 Уголовного кодекса, назначив наказание условно: Дмитрий Кириллов получил 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Как напоминает телеграм-канал судов Свердловской области, Кириллов служил участковым в межмуниципальном отделе МВД России «Ирбитский». Он обслуживал административный участок Килачевской территориальной администрации Ирбитского района. В ночь на 27 февраля 2025 года полицейский выехал по вызову в село Белослудское. Поводом стало сообщение о возможном алкогольном психозе у местного жителя. Однако вместо оказания помощи гражданину участковый нанёс ему удары по голове и телу. После этого сотрудник полиции незаконно надел на потерпевшего наручники. Собственно, за это он и попал под суд.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
К восьми годам колонии приговорили экс‑начальника производства УЭМЗ за взятку
09 апреля 2026
К девяти годам колонии особого режима приговорили екатеринбуржца за убийство соседа
02 апреля 2026
Экс-майора ФСБ, которому осуждённый за коррупцию депутат передавал деньги, вынесли приговор
31 марта 2026
Приговор газовщику ЕВРАЗ НТМК по делу о взрыве на доменной печи вступил в силу
31 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Общественника из Красноуфимска оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за пересланного видео

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что Андрей Баженов выражается в недопустимой форме
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:15 Из-за массового ДТП на трассе под Алапаевском временно ограничивали движение
20:47 Суд апелляционной инстанции изменил наказание участковому из Ирбита
19:51 О портретах уральской столицы в фильмах расскажут на лекции Свердловской киностудии
19:15 Свердловское отделение ВООПИК выступило в поддержку «Подельников»
19:03 Екатеринбург обогнал Петербург по оценке домов и ЖК жителями
18:54 Часть Исетского водохранилища незаконно продали в частные руки
18:41 Андрей Рублёв будет молчаливо страдать на большом экране кинозала Ельцин-центра
18:04 Врачи екатеринбургской ГКБ №40 удалили желчный камень пожилой пациентке с необычной судьбой
16:36 СМИ сообщают о смерти 12‑летней школьницы под Первоуральском
16:29 В Екатеринбурге на три дня закроют участок улицы Гоголя
16:19 Белоярский суд вынес приговор по делу о гибели подростка после драки с другом
15:33 Тонны «больных» томатов из Казахстана уничтожат в Екатеринбурге
14:51 Три автомобиля столкнулись на 39‑м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень»
14:25 Из‑за нарушений пожарной безопасности суд закрыл ТЦ «Красный» в Лесном
13:55 К восьми годам колонии приговорили экс‑начальника производства УЭМЗ за взятку
13:16 В Екатеринбурге на Шарташе задержали мужчину с «закладками»
12:00 Россияне чаще рассматривают модели Lada при выборе бюджетного авто
11:26 За реабилитацию нацизма будут судить жителя Слободо-Туринского района
11:04 Житель Сосьвы отсудил у государства 570 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
10:30 Екатеринбургские таможенники изъяли почти шесть тонн автозапчастей на продажу
10:16 Экс-директора артёмовского МКУ обвинили в злоупотреблении полномочиями и халатности
09:24 В свердловском посёлке Санкино из пожарного резервуара достали тело мотоциклиста
21:52 В кинозале Ельцин-центра продолжают показывать шедевры итальянского кино
21:17 Одному из роддомов Екатеринбурга присвоено имя уральского доктора
20:52 Жительница Качканара получила почти 11 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
19:38 Из-за разлива Туры перекрыли ещё один участок дороги
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK