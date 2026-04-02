Часть Исетского водохранилища незаконно продали в частные руки
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Верхней Пышмы возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи части акватории Исетского водохранилища. «Владельцем» стала агрофирма.
Как поясняет интернет-ресурс о недвижимости «Квадратный метр», в мае 2025 года управление муниципальным имуществом города Среднеуральска продало земельный участок ООО «Агрофирма Балтым». Участок относился к землям сельскохозяйственного назначения и располагался возле деревни Мурзинка на северном берегу водохранилища. Однако в границы переданного участка вошла не только суша, но и часть акватории Исетского водохранилища.
По российскому законодательству водный объект находится исключительно в собственности Российской Федерации. Никакая часть водохранилища не может переходить в частные руки. Взявшись разбираться в явном нарушении закона, прокуратура установила, что муниципалитет неправомерно распорядился земельным участком. Договор купли-продажи был заключен с грубым попранием действующего законодательства. Таким образом, должностные лица Среднеуральска злоупотребили своими служебными полномочиями, действуя в интересах ООО «Агрофирма Балтым», а не в интересах государства и общества.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса («злоупотреблении должностными полномочиями»). Расследование находится на особом контроле прокуратуры города Среднеуральска. Кроме того, надзорное ведомство направило в суд исковое заявление. Прокуратура требует признать недействительными результаты межевания спорного земельного участка. Также оспаривается постановление администрации Среднеуральска об утверждении схемы участка. Наконец, сам договор купли-продажи с агрофирмой может быть признан недействительным.
