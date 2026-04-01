В Сысерти на народные деньги построят вход «На завод»
Иллюстрация: архитектурное бюро FISH
Объявлен сбор средств на строительство инклюзивного входа в креативный кластер «На Заводе», одну из главных культурных «точек притяжения» в Сысерти. Имеется уже почти половина необходимой суммы.
Новая входная группа позволит маломобильным людям комфортно попадать на территорию памятника федерального значения. Сейчас десятки тысяч гостей старинного завода вынуждены попадать на территорию по временной лестнице из гравия, что неудобно и даже опасно. Согласно проекту, разработанному архитектурным бюро FISH, здесь должна появиться 200-метровая лестница с парящим пандусом. Конструкция станет не только функциональным, но и эстетическим объектом. С новой лестницы откроется живописный вид на исторический центр Сысерти и Доменный цех.
Общая стоимость проекта составляет 34 миллиона рублей. Из них 14,3 миллиона уже выделены Фондом президентских грантов. Ещё 16 миллионов планируется привлечь с помощью бизнес-партнёров. Оставшиеся 3 миллиона организаторы надеются собрать силами неравнодушных горожан.
Имена всех жертвователей, перечисливших от 300 рублей, будут увековечены на сайте проекта. Те, кто пожертвует от 100 тысяч рублей, увидят свои имена непосредственно на самой лестнице. Поддержать проект можно по ссылке.
