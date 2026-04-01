Врачи екатеринбургской ГКБ №40 удалили желчный камень пожилой пациентке с необычной судьбой





– рассказала главный внештатный эндоскопист министерства здравоохранения Свердловской области и заведующая оперблоком ГКБ №40 Ксения Мерсаидова. «Мы провели гибкий эндоскоп через пищевод и желудок в двенадцатиперстную кишку. Затем рассекли устье желчного протока для получения доступа к камню и выполнили литоэкстракцию. Конкремент извлекли с помощью специальной корзинки. Общая длительность щадящего вмешательства составила всего 25 минут, что особенно важно, учитывая возраст пациентки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Врачи екатеринбургской городской клинической больницы №40 успешно удалили 95‑летней пациентке камень из желчного протока, проведя операцию без разреза.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе больницы, пациентка оказалась женщиной с необычной судьбой: во время оккупации фашистами части Воронежа в 1942 году вместе с матерью и пятью младшими братьями и сёстрами она попала в концентрационный лагерь. После войны получила образование радиосвязиста и вместе с мужем перебралась в Свердловск. Здесь она много лет работала на различных предприятиях и была избрана депутатом Ленинского района.В больницу в таком преклонном возрасте женщина обратилась из‑за камня размером один сантиметр, который находился в общем желчном протоке и причинял ей боль.Специалисты, учитывая возраст, решили провести операцию малоинвазивным методом, а также отказаться от общего наркоза в пользу медикаментозного сна.