Екатеринбургские студенты самоорганизовались для театральной постановки в трёх действиях о декабристах
Мероприятия посвятили 200-летию восстания и популяризации ОКН
Фото: Вечерние ведомости
В ночь на 29 ноября 2025 года в Екатеринбурге прошёл второй акт иммерсивной постановки к 200-летию восстания декабристов. В нём приняло участие 35 человек, среди которых 16 актёров и 2 танцовщицы.
В Уральском государственном медицинском университете несколько лет назад возникли исторические игры. Их организовывали как учебное мероприятие. Проводил их старший преподаватель, историк Андрей Устинов. Со временем учебное мероприятие сильно разрослось: в нём стали участвовать студенты других вузов, курсанты МЧС.
Накануне пандемии каждая игра была массовым мероприятием, в котором участвовали сотни человек. Игры проводили уже вне стен вуза: в Окружном доме офицеров, в госпитале. Каждая игра была свободной переработкой известного телевизионного шоу «К барьеру»: «дуэлью» между двумя историческими персонажами с командами поддержки. Кто победил — решали зрители путём онлайн-голосования. Было жюри, в которое, помимо историков, включали также медиков (это было необходимо, так как одна из игр затрагивала знаменитое «Дело врачей»), а также сторонних известных людей: например, Героя России, председателя Екатеринбургской городской думы и иных.
Каждая игра сопровождалась большой технической подготовкой: из студентов набирали гримёров, костюмеров, фотографов, а также охрану для соблюдения порядка. Находили финансирование, в том числе внешнее. Изменилась зрелищная составляющая. Из Москвы приезжал театральный режиссёр, который ставил массовые сцены игр, учил основам актёрского мастерства. Постепенно игры стали самоорганизацией студентов и бывших студентов. Андрей Устинов передал руководство студенту Дмитрию Винокурову. Но вмешалась пандемия — в 2020 году игру не смогли провести.
В 2024 году игра была восстановлена — в форме большого вузовского мероприятия. Её провели в виде «дуэли» в Уральском государственном медицинском университете. Организаторами были Дмитрий Винокуров и Ирина Никитина — уже выпускница. Снова было множество участников, жюри, а также онлайн-голосование. И вновь среди участников были те, кто выступал ранее — «старожилы», в том числе не имевшие к вузу никакого отношения.
В 2025 году организаторы — уже выпускники Винокуров и Никитина — решили провести мероприятие не в форме исторической игры, а как театральную постановку. Причем вне вуза и в трёх актах. К тому времени Винокуров стал одним из руководителей недавно восстановившего свою работу свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Темой на этот раз стало восстание декабристов, 200-летие подавления которого отмечается в 2025 году. А места для постановки выбрали в трёх памятниках истории и культуры — построенных в дореволюционное время екатеринбургских усадьбах и особняках.
Сценарий написала Никитина. Каждый акт решили поставить в новом месте. Первый показали в октябре 2025 года в дворянском особняке, под который использовали дом Агафуровых на улице Сакко и Ванцетти. Постановка была иммерсивной — в разных помещениях одновременно шли различные сцены, а зрители могли перемещаться по зданию. Постановку повторяли несколько раз в течение дня, так что любой зритель мог успеть посмотреть все сцены акта. Корреспондент Вечерних ведомостей посетил постановку. Будучи историком, он сразу отметил, что авторы ориентировались прежде всего на эмоциональную сторону. Так по ходу прозвучала песня Виктора Цоя про перемены, ставшая своего рода «гимном» Перестройки (юбилей которой также весьма тихо отметили недавно) и не имевшая к декабристам никакого отношения.
Второй акт назначили в ночь на 29 ноября 2025 года. Местом выбрали здание в центре Екатеринбурга, в котором ранее была Станция вольных почт, где останавливались декабристы, возвращавшиеся из ссылки. Участниками второго акта были студенты трёх университетов: медицинского, аграрного и Уральского федерального (УрФУ). Последний был представлен будущими историками. На Станции вольных почт нашли интерьер тюремной камеры с низким потолком и неоштукатуренными стенами. Однако вновь историческая сторона была только фоном для драмы чувств. Конечно, участники упоминали и «диктатора» Трубецкого, и «Русскую правду», и «Союз спасения». Однако содержание декабристских программных документов не разбирали и подробно не обсуждали.
Действующие персонажи были вымышлены. В центре была трагедия двух знатных женщин. Одна поддерживала декабриста, отправленного в сибирскую ссылку. Её муж был на стороне власти и допрашивал её друга. В итоге она умерла от яда. Вторая оказалась под домашним арестом, прошла допросы, но выжила. Меры наказания были тоже не всегда того времени — детей отправили в приют для знатных сирот, счета арестовали. Была верная служанка, которая отказалась уйти от хозяйки, прихватив предложенное ей серебро, и предавший господина слуга, который потом пожалел об этом.
Хорошо были подобраны актёры. Так, муж-следователь (Данил Черепанов) был крупного телосложения с повадками хамоватого городового. Друг-декабрист (Семён Луковенков) был в духе времени: субтильного вида. Тогда многие аристократы часто плакали и предавались романтическим фантазиям. Предавший его слуга имел характерную внешность дворового неотёсанного мужика.
Явно современным контекстом был навеян женский аспект постановки. Декабристское движение было исключительно мужским. Некоторые женщины стали известны в связи с тем лишь, что добровольно последовали за мужьями в Сибирь. Однако в постановке в центре была выведена именно трагедия женщины в гуще революционных событий.
Иммерсивный характер постановки также усиливал эмоциональную сторону, так как зрителю было трудно следить за сюжетом.
Организаторы придали большое значение символическому реквизиту. Как известно, в Екатеринбурге в 1990-е годы был открыт памятник безымянным декабристам, на котором они изображены закованными в цепи. Организаторы постановки пошли дальше — символические цепи надели не только на арестованных декабристов, но и на подругу участника восстания, а также на её мужа-следователя. Посыл понятен: в декабристском восстании и участники, и их великосветские подруги и следователи были «скованы» сословной цепью высшего дворянства. Впрочем в крайности «новых версий классики» организаторы не впали — актёры говорили на литературном языке и не были одеты в костюмы постсоветской эпохи.
Преподаватели, похоже, никак не контролировали мероприятие.
Мероприятие получилось будто умышленно недосказанным. Каждый в нём мог увидеть своё. Кто-то может в туманных рассуждениях о конституции найти отсылку к другому забытому юбилею — 120-летию манифеста 17 октября 1905 года, который положил начало российскому парламентаризму. Кто-то вспомнит, что это восстание никак не повлияло на российскую демократию — программные документы декабристов не легли в основу каких-либо конституционных актов — и увидит бесполезный протест...
На этой неделе Вечерние ведомости делали репортаж с «Алёшенька фест» — посвящённый загадочному существу юбилейный фестиваль в этом году тоже впервые прошёл в форме театральной постановки, причём с приглашением труппы из соседнего региона.
История игровой самоорганизации
Возрождение после пандемии
Актуализация событий XIX века сквозь призму века XX
Сценарий написала Никитина. Каждый акт решили поставить в новом месте. Первый показали в октябре 2025 года в дворянском особняке, под который использовали дом Агафуровых на улице Сакко и Ванцетти. Постановка была иммерсивной — в разных помещениях одновременно шли различные сцены, а зрители могли перемещаться по зданию. Постановку повторяли несколько раз в течение дня, так что любой зритель мог успеть посмотреть все сцены акта. Корреспондент Вечерних ведомостей посетил постановку. Будучи историком, он сразу отметил, что авторы ориентировались прежде всего на эмоциональную сторону. Так по ходу прозвучала песня Виктора Цоя про перемены, ставшая своего рода «гимном» Перестройки (юбилей которой также весьма тихо отметили недавно) и не имевшая к декабристам никакого отношения.
Фото: Вечерние ведомости
Второй акт назначили в ночь на 29 ноября 2025 года. Местом выбрали здание в центре Екатеринбурга, в котором ранее была Станция вольных почт, где останавливались декабристы, возвращавшиеся из ссылки. Участниками второго акта были студенты трёх университетов: медицинского, аграрного и Уральского федерального (УрФУ). Последний был представлен будущими историками. На Станции вольных почт нашли интерьер тюремной камеры с низким потолком и неоштукатуренными стенами. Однако вновь историческая сторона была только фоном для драмы чувств. Конечно, участники упоминали и «диктатора» Трубецкого, и «Русскую правду», и «Союз спасения». Однако содержание декабристских программных документов не разбирали и подробно не обсуждали.
Действующие персонажи были вымышлены. В центре была трагедия двух знатных женщин. Одна поддерживала декабриста, отправленного в сибирскую ссылку. Её муж был на стороне власти и допрашивал её друга. В итоге она умерла от яда. Вторая оказалась под домашним арестом, прошла допросы, но выжила. Меры наказания были тоже не всегда того времени — детей отправили в приют для знатных сирот, счета арестовали. Была верная служанка, которая отказалась уйти от хозяйки, прихватив предложенное ей серебро, и предавший господина слуга, который потом пожалел об этом.
Хорошо были подобраны актёры. Так, муж-следователь (Данил Черепанов) был крупного телосложения с повадками хамоватого городового. Друг-декабрист (Семён Луковенков) был в духе времени: субтильного вида. Тогда многие аристократы часто плакали и предавались романтическим фантазиям. Предавший его слуга имел характерную внешность дворового неотёсанного мужика.
Или XXI?
Явно современным контекстом был навеян женский аспект постановки. Декабристское движение было исключительно мужским. Некоторые женщины стали известны в связи с тем лишь, что добровольно последовали за мужьями в Сибирь. Однако в постановке в центре была выведена именно трагедия женщины в гуще революционных событий.
Иммерсивный характер постановки также усиливал эмоциональную сторону, так как зрителю было трудно следить за сюжетом.
Фото: Вечерние ведомости
Организаторы придали большое значение символическому реквизиту. Как известно, в Екатеринбурге в 1990-е годы был открыт памятник безымянным декабристам, на котором они изображены закованными в цепи. Организаторы постановки пошли дальше — символические цепи надели не только на арестованных декабристов, но и на подругу участника восстания, а также на её мужа-следователя. Посыл понятен: в декабристском восстании и участники, и их великосветские подруги и следователи были «скованы» сословной цепью высшего дворянства. Впрочем в крайности «новых версий классики» организаторы не впали — актёры говорили на литературном языке и не были одеты в костюмы постсоветской эпохи.
Преподаватели, похоже, никак не контролировали мероприятие.
Мероприятие получилось будто умышленно недосказанным. Каждый в нём мог увидеть своё. Кто-то может в туманных рассуждениях о конституции найти отсылку к другому забытому юбилею — 120-летию манифеста 17 октября 1905 года, который положил начало российскому парламентаризму. Кто-то вспомнит, что это восстание никак не повлияло на российскую демократию — программные документы декабристов не легли в основу каких-либо конституционных актов — и увидит бесполезный протест...
На этой неделе Вечерние ведомости делали репортаж с «Алёшенька фест» — посвящённый загадочному существу юбилейный фестиваль в этом году тоже впервые прошёл в форме театральной постановки, причём с приглашением труппы из соседнего региона.
