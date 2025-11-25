Возрастное ограничение 18+

Студенты УрГАХУ разработали план реставрации многострадальной гостиницы «Мадрид»

20.25 Четверг, 27 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Проект ревитализации здания бывшей гостиницы «Мадрид» разработали студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Возможно, благодаря их стараниям удастся, наконец, спасти разрушающийся на глазах памятник советского зодчества.

Авторы проекта ревитализации гостиницы «Мадрид» — студенты УрГАХУ Иван Молоков и Алёна Скорова. Они разработали план щадящей реставрации старинного здания на площади Первой Пятилетки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Строение носит статус памятника архитектуры, а потому требует особого подхода при проведении ремонтных работ. Всё это учли ребята при проектировании. Они предложили тщательную и бережную реставрацию фасадов и исторических элементов здания, а также придумали, как можно преобразить окружающее пространство гостиницы. Их проект включает благоустройство двора, которое они предлагают сделать общедоступной зоной с площадками для отдыха горожан.

Главная цель проекта Алёны и Ивана — сохранение уникальной идентичности памятника архитектуры. Вместе с тем, они предложили современное функциональное наполнение бывших гостиничных помещений. В плане реставрации здания есть пункт о создании комфортных рабочих пространств для людей творческих профессий.

С проектом ревитализации гостиницы «Мадрид» студенты УрГАХУ поучаствовали во всероссийском архитектурном конкурсе «Достояние-2025» и вышли с ним в финал. Буквально сегодня были подведены итоги голосования за приз зрительских симпатий в рамках этого конкурса. Проект начинающих уральских архитекторов занял по итогам голосования третье место.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
