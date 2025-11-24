Рок-музыканты Екатеринбурга подключились к спасению краснокнижных бегемотов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Рок-группа «ТОП» под руководством Евгения Горенбурга запускает благотворительный проект. «Гиппопотам-шоу» призвано помочь карликовым бегемотам.Праздничный концерт группы «ТОП» должен привлечь внимание к критической ситуации с карликовыми бегемотами. К сожалению, этот вид находится на грани исчезновения. В дикой природе популяция карликовых бегемотов сократилась до угрожающих цифр — их осталось меньше 2500 особей по всему миру. В российских зоопарках содержатся исключительно самки этого редкого вида, что лишает мини-бегемотов возможности хотя бы в неволе продолжить род и сохранить генетическое разнообразие.Во спасение карликовых бегемотов Горенбург с коллегами затевает «Гиппопотам-шоу», часть средств от которого пойдут на организацию привоза самца карликового бегемота в екатеринбургский зоопарк.Евгений Горенбург подчеркивает, что гиппопотам является частью отечественного фольклора. В доказательство музыкант цитирует знаменитые строки Корнея Чуковского о нелегкой работе по спасению бегемота.Одновременно с этим, «Гиппопотам-шоу» будет посвящено 40-летию Свердловского рок-клуба и записи нового альбома группы «ТОП». Одной из песен альбома станет «Люблю гиппопотама», которую музыканты уже сейчас называют будущим хитом.Состоится «Гиппопотам-шоу» в клубе «Фабрика» 13 января нового, 2026 года.