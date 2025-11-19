Свердловское отделение ВООПИК приглашает на лекцию о стальных магистралях

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На первый день декабря запланирована лекция председателя Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Градостроитель и градозащитник Марина Сахарова расскажет об архитектурных объектах уральских железных дорог.Лекцию Марины Сахаровой «Архитектурное наследие железных дорог» можно порекомендовать как любителям истории, так и ценителям архитектуры. Лектор представит результаты масштабной исследовательской экспедиции, состоявшейся осенью 2023 года. В рамках этой экспедиции было обследовано более 140 исторических объектов. Среди них не только вокзалы и депо, но и мосты, оборотные круги и разнообразные вспомогательные сооружения. Эти памятники инженерной мысли красноречиво свидетельствуют о развитии железнодорожной сети всего региона.Лекция, организатором которой выступает Свердловское отделение ВООПИК, ответит на множество интригующих вопросов об истории местных стальных магистралей. Слушатели узнают, например, о ключевых отличиях в строительстве разных железнодорожных веток, или о том, где в окрестностях Екатеринбурга можно найти уникальные, единично сохранившиеся сооружения, относящиеся к системе железных дорог.Мероприятие пройдёт в «Креативном кластере у Макаровского» по адресу «улица Челюскинцев, 60». Начало лекции в 19.00.