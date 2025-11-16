С Новым годом екатеринбуржцев поздравят «сНежным вечером»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 27 декабря состоится уникальное музыкально-поэтическое представление «сНежный вечер». Мероприятие пройдет в креативном кластере «Л52» в историческом здании дома-коммуны.Создатели обещают зрелищное действо, вдохновлённое знаменитой «Сказкой сказок» Юрия Норштейна. В программе будет задействован целый ряд творческих коллективов. На сцене выступят академический хор и струнный камерный оркестр «Dolce vita». К ним присоединятся фольклорный ансамбль «Круголетье» и артисты городских театральных мастерских.Музыкальную основу представления составят произведения Георгия Свиридова. Прозвучат стихи Бориса Пастернака и старинные рождественские духовные тексты. Сказочные персонажи из анимационного шедевра станут проводниками зрителя в мире новогодних чудес. В «сНежном вечере» найдётся место влюбленности, тревожности и ощущению быстротечного времени. Всё это будет объединено общим трепетным ожиданием новогоднего волшебства.Начало «сНежного вечера» запланировано на 18.00, а вход для гостей организован со улицы Бажова, 124А. Билеты на представление можно заказывать уже сейчас на сайте Музея истории Екатеринбурга.