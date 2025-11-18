Возрастное ограничение 18+

Заборы в Екатеринбурге получили бронзу на фестивале «Среда»

13.25 Вторник, 25 ноября 2025
Фото: фестиваль «ЧО»
Бетонные заборы Екатеринбурга стали объектами паблик-арта и получили бронзовые награды на фестивале нового дизайна «Среда», сообщили в пресс-службе фестиваля «ЧО».

Один из заборов расположен возле Южного автовокзала. Проект «Билеты» создала художница из Нижнего Новгорода Катя Гущина совместно с екатеринбуржскими подростками. На 120-метровой поверхности ребята собрали локальные сюжеты о малых городах, куда можно уехать с автовокзала, и расписали их ярким муралом.

Второй объект находится на Эльмаше, рядом со школой-интернатом № 11. Его протяжённость составляет 128 метров, а мурал придумала и нарисовала Наташа Пастухова вместе с учениками школы и местными жителями в рамках инклюзивной мастерской. Каждая секция отражает знаковые места микрорайона и впечатления детей о жизни на Эльмаше.

К созданию заборов приложили руки более 200 жителей Екатеринбурга, которые работали вместе с художниками, сообщили в «ЧО».

Оба проекта были номинированы в категории «Дизайн и оформление общественных пространств» и получили бронзу.



Дарья Суродина © Вечерние ведомости
