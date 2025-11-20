Ельцин-центр представляет репортажную классику Юрия Феклистова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В екатеринбургском Ельцин-центре Екатеринбурга открывается выставка знакового российского фотографа Юрия Феклистова. Экспозиция «Кадровый голод» продолжает цикл проектов, посвящённых документальной фотографии 80–90-х годов.Юрий Феклистов — один из самых известных российских фоторепортёров, чья карьера началась в эпоху позднего СССР. Широкая известность пришла к нему после работы в легендарном журнале «Огонёк». Он стал самым молодым фотокорреспондентом издания в 1988 году. Феклистов запечатлел практически все ключевые события бурных 90-х годов. Его конёк — репортажная съёмка, полная подлинных эмоций и парадоксов.Именно его объективу принадлежит кадр, облетевший в августе 1991 года все мировые агентства. Это знаменитое фото виолончелиста Мстислава Ростроповича с автоматом в коридорах Белого дома. Таких работ, ставших классикой, в портфолио мастера множество.Феклистов, как и тридцать лет назад, остается востребованным мастером. Он является лауреатом престижных наград, включая «Золотой глаз России». Выставка его работ будет открыта для посещения ежедневно с 10.00 до 22.00. Увидеть уникальные кадры эпохи можно будет с 25 ноября по 1 февраля на первом этаже Ельцин-центра, в фойе кинозала.Проект «Кадровый голод» представляет лучших российских фотографов, творивших в девяностые. Эта эпоха стала золотым веком отечественной документальной фотографии. С падением цензуры фотографы получили возможность показывать реальную, а не приукрашенную жизнь. Они работали с невероятным драйвом, утоляя тот самый «кадровый голод» подцензурных лет.