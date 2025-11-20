Екатеринбургские театры вошли в шорт-лист «Золотой маски» сразу в трёх номинациях

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Театры Екатеринбурга вновь оказались среди претендентов на национальную премию «Золотая маска». Как следует из сообщения официального портала мэрии Екатеринбурга, всего в шорт-лист вошло 198 спектаклей из разных регионов страны.В номинации «Современный балет» отмечена постановка «Каменный цветок» Екатеринбургского театра оперы и балета. В категории «Театр кукол» в список попала «Зойкина квартира» Екатеринбургского театра кукол.Во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей» эксперты выделили три екатеринбургские работы: «Алису в Зазеркалье» театра оперы и балета, «Дюймовочку» Театра балета «Щелкунчик» и «Переполох в курятнике» Свердловской музыкальной комедии.Всего на участие в премии поступило 789 заявок от 454 театров. Церемония награждения состоится в Омске в июне 2026 года.Ранее в этом году екатеринбургские коллективы получили три «Золотые маски». Спектакль Свердловского театра драмы «Любой ценой» стал победителем в номинации «Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма», а художник по свету Тарас Михалевский был отмечен за лучшую работу. В специальной номинации «Премия жюри» награды получили Анастасия Ермолаева и Евгений Толстов за дуэт в спектакле «Баядера» Свердловской музкомедии.