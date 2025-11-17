Возрастное ограничение 18+
Уральских школьников приглашают на всероссийскую акцию «Мир народных сказок»
В Свердловской области стартовала акция «Мир народных сказок», в рамках которой школьники смогут представить творческие работы о народном эпосе. Приём заявок открыт до 7 декабря на портале культурадляшкольников.рф, после чего комиссия выберет 100 лучших проектов.
Жанр эпоса стал центральной темой акции. Организаторы напомнили, что этот вид народного творчества отражает представления о жизни, героизме и культурном опыте предков.
Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула значение проекта: «Эпос – это важная часть нашего культурного наследия. Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты и справедливости. Поэтому основная задача акции „Мир народных сказок“ – не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры».
Для участия доступны шесть номинаций: вокал, инструментальное творчество, изобразительное искусство, анимационный фильм, авторское произведение и актёрское мастерство.
