Уральских школьников приглашают на всероссийскую акцию «Мир народных сказок»

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовала акция «Мир народных сказок», в рамках которой школьники смогут представить творческие работы о народном эпосе. Приём заявок открыт до 7 декабря на портале культурадляшкольников.рф, после чего комиссия выберет 100 лучших проектов.Жанр эпоса стал центральной темой акции. Организаторы напомнили, что этот вид народного творчества отражает представления о жизни, героизме и культурном опыте предков.Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула значение проекта: «Эпос – это важная часть нашего культурного наследия. Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты и справедливости. Поэтому основная задача акции „Мир народных сказок“ – не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры».Для участия доступны шесть номинаций: вокал, инструментальное творчество, изобразительное искусство, анимационный фильм, авторское произведение и актёрское мастерство.