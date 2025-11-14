Музей Паши Бажова в Сысерти ждёт масштабная реновация

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На заседании правительства Свердловской области был поднят вопрос о реновации музея-усадьбы Паши Бажова. Этот музей расположен в Сысерти, на родине знаменитого уральского писателя.Как через свой телеграм-канал сообщил губернатор Денис Паслер, в бюджете Свердловской области уже появилась строчка на капитальный ремонт сысертской усадьбы. В следующем, 2026 году планируется разработка проектно-сметной документации по реконструкции построек и инфраструктуры музейного комплекса.Ожидается, что после завершения реновации музей Паши Бажова сможет принимать до 61 тысячи посетителей ежегодно, что выведет учреждение на качественно новый уровень развития. Кроме того, будут созданы условия для лучшего хранения ценных музейных коллекций.Родители Бажова приобрели усадьбу в Сысерти с флигелем и надворными постройками в 1870 году. Теперь в ней расположен музей Паши Бажова, посвящённый в первую очередь детству известного уральского писателя. Но экспозиции раскрывают и его творчество, и культуру горнозаводского Урала. Ежегодно музей привлекает тысячи туристов со всей страны. Интерес к нему растёт год от года. Так, в 2018 году музей посетили 2,5 тысячи человек, а в 2024 году — уже 16 тысяч.