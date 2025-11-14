Возрастное ограничение 18+

Музей Паши Бажова в Сысерти ждёт масштабная реновация

19.35 Пятница, 21 ноября 2025
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На заседании правительства Свердловской области был поднят вопрос о реновации музея-усадьбы Паши Бажова. Этот музей расположен в Сысерти, на родине знаменитого уральского писателя.

Как через свой телеграм-канал сообщил губернатор Денис Паслер, в бюджете Свердловской области уже появилась строчка на капитальный ремонт сысертской усадьбы. В следующем, 2026 году планируется разработка проектно-сметной документации по реконструкции построек и инфраструктуры музейного комплекса.

Ожидается, что после завершения реновации музей Паши Бажова сможет принимать до 61 тысячи посетителей ежегодно, что выведет учреждение на качественно новый уровень развития. Кроме того, будут созданы условия для лучшего хранения ценных музейных коллекций.

Родители Бажова приобрели усадьбу в Сысерти с флигелем и надворными постройками в 1870 году. Теперь в ней расположен музей Паши Бажова, посвящённый в первую очередь детству известного уральского писателя. Но экспозиции раскрывают и его творчество, и культуру горнозаводского Урала. Ежегодно музей привлекает тысячи туристов со всей страны. Интерес к нему растёт год от года. Так, в 2018 году музей посетили 2,5 тысячи человек, а в 2024 году — уже 16 тысяч.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Паслер обещал в три раза ускорить программу расселения аварийных домов в Свердловской области
14 ноября 2025
СМИ сообщают об отравлении в Сысертской кадетской школе
12 ноября 2025
К 2030 году в Свердловской области хотят построить семь молочных ферм
12 ноября 2025
Уральцы смогут задать вопрос губернатору Свердловской области на прямой линии
17 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Урале произошло возгорание поезда, перевозившего газовый конденсат из ЯНАО в порт Усть-Луга

Что известно о ЧП, произошедшем на основном ходу Транссиба
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:03 Дело экс-директора туринского МУП ЖКХ «Теплосеть» передано в суд
20:42 Пожилая немецкая овчарка и молодой котик ищут дом в Екатеринбурге
20:03 Екатеринбуржец отправится в колонию за синтетическую гадость
19:35 Музей Паши Бажова в Сысерти ждёт масштабная реновация
19:01 Пышминские озерки в субботу станут чище
18:34 Специалисты свердловского МЧС вчера потушили два десятка пожаров
17:23 Ветер с порывами и гололедицу прогнозируют в Свердловской области
17:13 Местную компанию обязали расхламить участок под Екатеринбургом из-за вреда почве
17:00 Из-за санитарных нарушений в Екатеринбурге на месяц закрыли выездной ресторан Moroshka
16:42 Свердловский областной суд вынес приговор банде похитителей с Алтая
15:34 Душившего детей учителя музыки из Екатеринбурга поместили в СИЗО
14:38 В Ирбите 12 подростков доставили в полицию за нарушение «комендантского часа»
14:26 Новоуральская больница выплатит 1 миллион рублей сыну погибшей в пожаре пациентки
13:49 В Первоуральске на 90% выросло количество инцидентов с участием подростков
13:00 В Невьянском районе предприниматель хранил молочную продукцию в здании с плесенью
11:51 К 12 годам колонии приговорили екатеринбуржца за убийство знакомого
11:21 Облсуд вернул на новое рассмотрение материал о мере пресечения замглавы Ревды
10:32 Свердловский Минздрав назвал фейком информацию о призыве рожать в частных клиниках
09:58 Губернатор Свердловской области переназначил трёх министров
09:42 В Екатеринбурге хотят создать «алкогольную» комиссию для уточнения «сухих зон»
09:25 Более 100 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Тугулымском районе
21:42 Три человека госпитализированы в результате ДТП на Арамильском тракте
21:15 Несколько свердловских муниципалитетов оказались не готовы к отопительному сезону
20:37 Вход в детский сад Каменска-Уральского привлёк внимание московских следователей
19:45 Первый круглый юбилей Ельцин-центр отметит спектаклем о… Маяковском
19:14 Лже-ФСБ выманила у пожилой екатеринбурженки более 20 миллионов рублей
Все новости Свердловской области
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
Все новости России и мира
21:03 Дело экс-директора туринского МУП ЖКХ «Теплосеть» передано в суд
20:42 Пожилая немецкая овчарка и молодой котик ищут дом в Екатеринбурге
20:03 Екатеринбуржец отправится в колонию за синтетическую гадость
19:35 Музей Паши Бажова в Сысерти ждёт масштабная реновация
19:01 Пышминские озерки в субботу станут чище
18:34 Специалисты свердловского МЧС вчера потушили два десятка пожаров
17:23 Ветер с порывами и гололедицу прогнозируют в Свердловской области
17:13 Местную компанию обязали расхламить участок под Екатеринбургом из-за вреда почве
17:00 Из-за санитарных нарушений в Екатеринбурге на месяц закрыли выездной ресторан Moroshka
16:42 Свердловский областной суд вынес приговор банде похитителей с Алтая
15:34 Душившего детей учителя музыки из Екатеринбурга поместили в СИЗО
14:38 В Ирбите 12 подростков доставили в полицию за нарушение «комендантского часа»
14:26 Новоуральская больница выплатит 1 миллион рублей сыну погибшей в пожаре пациентки
13:49 В Первоуральске на 90% выросло количество инцидентов с участием подростков
13:00 В Невьянском районе предприниматель хранил молочную продукцию в здании с плесенью
11:51 К 12 годам колонии приговорили екатеринбуржца за убийство знакомого
11:21 Облсуд вернул на новое рассмотрение материал о мере пресечения замглавы Ревды
10:32 Свердловский Минздрав назвал фейком информацию о призыве рожать в частных клиниках
09:58 Губернатор Свердловской области переназначил трёх министров
09:42 В Екатеринбурге хотят создать «алкогольную» комиссию для уточнения «сухих зон»
09:25 Более 100 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Тугулымском районе
21:42 Три человека госпитализированы в результате ДТП на Арамильском тракте
21:15 Несколько свердловских муниципалитетов оказались не готовы к отопительному сезону
20:37 Вход в детский сад Каменска-Уральского привлёк внимание московских следователей
19:45 Первый круглый юбилей Ельцин-центр отметит спектаклем о… Маяковском
19:14 Лже-ФСБ выманила у пожилой екатеринбурженки более 20 миллионов рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK