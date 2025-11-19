Возрастное ограничение 18+
Первый круглый юбилей Ельцин-центр отметит спектаклем о… Маяковском
В Екатеринбурге 26 и 27 ноября состоится премьера спектакля «Маяковский. Встреча». Посвящена она будет первому круглому юбилею Ельцин-центра, этому пространству, без которого уже немыслима культурная жизнь города.
Спектакль «Маяковский. Встреча» представляет собой драматически-пластическое представление, в котором рассказывается о визите революционного поэта в Свердловск почти сто лет назад, в 1928 году. Эта поездка оказала непосредственное влияние на творчество поэта, а встречи с рабочими уральских заводов дали Маяковскому уникальный материал, укрепив творца в убеждении о необходимости героизации труда.
Спектакль воссоздает картину знаменательного приезда и вместе с тем исследует непростые взаимоотношения между поэтом и рабочим классом. В спектакле занята блестящая команда артистов. Среди них — актёр МХТ имени А. Чехова Алексей Кирсанов и премьер Большого театра Вячеслав Лопатин. Партию меццо-сопрано исполнит солистка Большого театра Светлана Шилова, а в танцевальных номерах выступит прима-балерина Анастасия Сташкевич.
Показы спектакля про Маяковского в Ельцин-центре в вечернее время в Атриум театре. Билеты можно приобрести уже сейчас, в том числе — онлайн, по ссылке.
