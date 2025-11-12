Возрастное ограничение 18+
«Сумасшедшую» сторону уральских городов покажут в Музее андеграунда
В Музее андеграунда стартует новый лекционный цикл «Сумасшедший Урал». Автор увлекательных рассказов об уральских городах — известный исследователь архитектуры, руководитель Центра авторских экскурсий и культурных практик «Екбгуляем» Дмитрий Москвин.
Проект посвящён уникальным культурным ландшафтам уральских городов. Первая лекция состоится 28 ноября в 19.00 и будет посвящена Нижнему Тагилу и его уникальному культурному пространству. Дмитрий Москвин обещает раскрыть Нижний Тагил с неожиданной стороны. Разговор пойдёт не о Демидовых и промышленности, а о современных творцах. Лекция исследует, как формировалось культурное пространство города.
Уже сейчас анонсируются лекции про ещё три уральских города. Одним из героев лекций Москвина станет Магнитогорск, другим — Пермь. А вокруг третьего лектор нагнетает интригу, сохраняя в тайне его название. Рассказывая о каждом из этих городов, автор цикла в центр повествования ставит людей, которые создавали условия для развития культурных практик.
Билеты на первую лекцию цикла можно на сайте Музея андеграунда.
