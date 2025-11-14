В Ельцин-центре вспомнят гения американского авторского кино

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Beat Weekend» пройдёт показ документального фильма «Добро пожаловать в Линчлэнд». Фильм рассказывает о творчестве недавно ушедшего из жизни великого американского кинорежиссёра Дэвида Линча.Документалка «Добро пожаловать в Линчлэнд» была снята французским режиссером Стефаном Гезом в 2024 году. Зрителю предлагается на час погрузиться в уникальный и загадочный мир кинорежиссёра, созданный его необычным творчеством. Создатель ленты собрал интервью с людьми из ближайшего окружения мастера. Среди героев картины — биографы, коллеги, друзья и близкие режиссёра. Зрители увидят интервью с бывшими женами Линча и могущественным продюсером Дино Де Лаурентисом, который работал вместе с Линчем над первой экранизацией романа «Дюна». Также в фильме участвуют главные актёры, снимавшиеся в его картинах. Лента не только насыщена любопытными фактами и значимыми мнениями. Она также подкупает фанатскими пасхалками и большой любовью к герою. Например, интервью с Кайлом Маклахленом было снято в кафешке, напоминающей ту, в которой пил кофе агент Малдер.Первый показ фильма уже проходил в начале ноября. Повторный сеанс запланирован на 23 ноября в кинозале Ельцин-центра. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте «ельцинской высотки».Для справки, Дэвид Линч — американский режиссёр, сценарист, художник и музыкант, один из ведущих представителей независимого кинематографа. Мировую известность ему принесли сюрреалистические работы, такие как культовый телесериал «Твин Пикс», а также фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и «Человек-слон». Уникальный визуальный стиль и загадочные сюжеты сделали его одной из самых значимых фигур в современном мировом кино.