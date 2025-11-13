В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об учительнице из маленького свердловского посёлка

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Учитель русского языка и литературы школы № 6 Новоасбеста Татьяна Климцева стала одной из киногероинь фильма «Наперекор». Премьера полнометражной картины состоялась накануне в Екатеринбурге, сообщает портал департамента информации региона. Фильм рассказывает о двух молодых учительницах, которые в поисках счастья решают изменить свою жизнь.Татьяна Климцева переехала из Санкт-Петербурга в посёлок Новоасбест Горноуральского муниципального округа по программе «Земский учитель». «Я выиграла в программе в двух регионах – в Краснодарском крае и Свердловской области. Выбрала Средний Урал, решив, что такой шанс может представиться мне лишь раз в жизни», – рассказала она. Педагог отметила, что её родители живут в регионе и хотели её возвращения.После показа фильма Татьяна Климцева сообщила, что остается работать в Новоасбесте. «Педагогика – это служение. Я осталась в Новоасбесте и продолжаю работать в этой школе. Фильм делали два года, за это время многое поменялось», – рассказала она. Учительница также поделилась, что пишет повесть о духовном поиске человека.По данным и.о. министра образования Свердловской области Светланы Трениной, за пять лет работы программы «Земский учитель» в регион приехали 219 педагогов. Для участников программы предусмотрены льготы: предоставление муниципального жилья, компенсации за аренду в размере 5 тысяч рублей, единовременное пособие молодым специалистам 50 тысяч рублей и поддержка на приобретение жилья в размере 1 миллиона рублей. По сообщению губернатора Дениса Паслера, в 2025 году по программе трудоустроились около 10 специалистов.