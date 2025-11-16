Возрастное ограничение 18+
Десять сказочных героев России соберутся в Парке Сказов на день рождения Урал Мороза
Фото: пресс-служба Парка Сказов
Парк Сказов в поселке Арамиль состоится фестиваль «День рождения Урал Мороза», который пройдет 29 ноября. В этом году мероприятие приурочено к десятилетнему юбилею парка и объединит десять зимних волшебников из разных регионов России, сообщает пресс-служба Парка Сказов.
В Свердловскую область приедут герои из восьми регионов страны: от Удмуртии до Дагестана, от Костромы до Иркутска. Среди участников фестиваля — Российская Снегурочка из Костромы, Иван Царевич из Кирова, Байкальский Дед Мороз из Слюдянки. Впервые посетят парк Буран Бай из Башкортостана, Дагестанский Дед Мороз и Дедушка Мороз Российский Самородок из Калужской области.
Празднование продлится с 10.00 до 20.00. В программе — выступления сказочных героев на центральной сцене, автограф-сессии и специальные тематические программы на территории парка. Кульминацией станет торжественное зажжение главной ёлки и праздничный фейерверк.
Директор Парка Сказов Алиса Ларионова отметила, что фестиваль демонстрирует богатство новогодних традиций разных регионов России и помогает сделать поселок Арамиль «сказочной столицей» на карте Урала. Мероприятие откроет серию праздничных событий, посвящённых десятилетию парка.
