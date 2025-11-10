После вандалов и мастерской арт-объект «Цветочница» вернулся в Екатеринбург

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улицу Розы Люксембург вновь вернули арт-объект «Цветочница» художницы Юлии Антоновой. Объект находился на реставрации после того, как в 2025 году его повредили вандалы.По информации телеграм-канала исследователя уличного искусства «Шахов на ветке», автор сначала пыталась восстановить «Цветочницу» на месте, но затем решила перевезти её в мастерскую для полной реставрации.Арт-объект выполнен из фанеры и акрила, размеры 100×82 см. Сейчас он снова установлен на прежнем месте, и жители района могут увидеть его на улице Розы Люксембург, 8/10 (56.834405, 60.611887).