После вандалов и мастерской арт-объект «Цветочница» вернулся в Екатеринбург
Фото: телеграм-канал «Шахов на ветке»
В Екатеринбурге на улицу Розы Люксембург вновь вернули арт-объект «Цветочница» художницы Юлии Антоновой. Объект находился на реставрации после того, как в 2025 году его повредили вандалы.
По информации телеграм-канала исследователя уличного искусства «Шахов на ветке», автор сначала пыталась восстановить «Цветочницу» на месте, но затем решила перевезти её в мастерскую для полной реставрации.
Арт-объект выполнен из фанеры и акрила, размеры 100×82 см. Сейчас он снова установлен на прежнем месте, и жители района могут увидеть его на улице Розы Люксембург, 8/10 (56.834405, 60.611887).
