Стали известны имена экспертов фестиваля «Кинопроба»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Организаторы XXII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который традиционно пройдёт в Екатеринбурге в конце года, официально объявили состав жюри. Это выдающиеся кинопродюсеры, режиссёры, актёры и кинокритики.Поскольку конкурсная программа фестиваля разделе по трём видам кинематографа, то и жюри будет три. Анимационный конкурс будут судить мастера рисованной анимации Валентин Ольшванг и режиссёр более 40 фильмов Рим Шарафутдинов, а также создатель экспериментального кино и основатель собственной студии Мария Седяева. Игровое кино будет оценивать внушительная команда профессионалов во главе с председателем всего жюри фестиваля режиссёром Борисом Караджевом, руководитель мастерской во ВГИКе. Вместе с ним работы участников рассмотрят продюсер Карина Симонян из Армении и режиссёр из Венгрии Тамаш Габели. Также в судейскую коллегию вошла известная актриса, заслуженная артистка России Ирина Ермолова. В документальном направлении экспертами выступят режиссёр и продюсер Михаил Дегтярь, историк кино Сергей Капков и известный кинокритик и продюсер Екатерина Визгалова.Экспертам предстоит оценить работы участников в трёх основных конкурсных программах. Помимо судейской работы, они поделятся своим опытом на эксклюзивных мастер-классах и творческих встречах.Фестиваль пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря 2025 года. Важно отметить, что вход на все мероприятия «Кинопробы» будет абсолютно свободным для всех желающих. Это прекрасная возможность для зрителей самим оценить первые работы начинающих кинематографистов.