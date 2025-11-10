Возрастное ограничение 18+
Свердловская киностудия приглашает на премьеру документального фильма
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Повторно объявлена регистрация на первый в Екатеринбурге показ фильма «Наперекор». После первого объявления желающих посмотреть это кино в малом зале Дома Кино оказалось столь велико, что теперь мероприятие перенесли в большой кинозал и теперь приглашают желающих занять пока что свободные места.
«Наперекор» — это полнометражный неигровой фильм, рассказывающий историю двух молодых учительниц. В поисках счастья они решают кардинально изменить свою жизнь. Режиссёр документалки Мария Васенина. К осуществлению затеи фильма «Наперекор» она прошла через «Инкубатор» Свердловской киностудии, где опытные мастера помогают, наставляют начинающих кинематографистов.
До сегодняшнего дня картину «Наперекор» можно было увидеть только на фестивалях, российских и международных. Теперь и у жителей Екатеринбурга появляется возможность ознакомиться с этой работой.
Премьера докфильма «Наперекор» состоится в рамках Недели уральского кино 16 ноября в 16.00. Для того, чтобы попасть в большой зал Дома кино, нужно пройти регистрацию.
