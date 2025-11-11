Возрастное ограничение 18+
Архитектура времён Перестройки станет героиней лекции в Ельцин-центре
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В субботу, 15 ноября, в Екатеринбурге состоится значимое событие для всех, кто интересуется архитектурой и историей. В Образовательном центре на улице Бориса Ельцина, 3 выступит с лекцией кандидат архитектуры, член Союза московских архитекторов Николай Улинич.
Тема лекции обозначена как «Архитектура Перестройки: между модернизмом и капромом». Из неё слушатели узнают, как советский модернизм подготовил почву для уникальной архитектуры эпохи Перестройки. В тот период архитекторы пытались вернуться к индивидуальности и начать диалог с западными тенденциями. Ключевой темой станет поиск ответов на острые вопросы: где проходила грань между идеологией и чистым творчеством? Почему модернизм позднего СССР оказался настолько живучим явлением? Как мастера находили вдохновение в сухих строительных стандартах?
Мероприятие организовано в рамках масштабного проекта «Перестройка-40». Встреча для ценителей архитектурного искусства начнётся в 17.00 в аудитории 5-6 Ельцин-центра и продлится около двух часов. Лекция бесплатна для посещения, но обязательна предварительная регистрация.
Для справки: Николай Улинич - не только теоретик, но и практикующий педагог. Он преподаёт в МАРХИ, школе «Летово» и ДШИ «СТАРТ». Известен также как соавтор популярного образовательного проекта «Кирпич хочет стать аркой».
Тема лекции обозначена как «Архитектура Перестройки: между модернизмом и капромом». Из неё слушатели узнают, как советский модернизм подготовил почву для уникальной архитектуры эпохи Перестройки. В тот период архитекторы пытались вернуться к индивидуальности и начать диалог с западными тенденциями. Ключевой темой станет поиск ответов на острые вопросы: где проходила грань между идеологией и чистым творчеством? Почему модернизм позднего СССР оказался настолько живучим явлением? Как мастера находили вдохновение в сухих строительных стандартах?
Мероприятие организовано в рамках масштабного проекта «Перестройка-40». Встреча для ценителей архитектурного искусства начнётся в 17.00 в аудитории 5-6 Ельцин-центра и продлится около двух часов. Лекция бесплатна для посещения, но обязательна предварительная регистрация.
Для справки: Николай Улинич - не только теоретик, но и практикующий педагог. Он преподаёт в МАРХИ, школе «Летово» и ДШИ «СТАРТ». Известен также как соавтор популярного образовательного проекта «Кирпич хочет стать аркой».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Музыка Баха и Мусоргского прозвучит в высотке Ельцин-центра
10 ноября 2025
10 ноября 2025