Проект «Книжная квартирале» раскроет литературные тайны Екатеринбурга

19.47 Среда, 12 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Центр авторских экскурсий «Екбгуляем» запускает масштабный исследовательский проект «Книжная квартирале». Его цель — всесторонне изучить богатую книжную культуру Екатеринбурга. Всех горожан-книгочеев приглашают поучаствовать.

Известный екатеринбургский исследователь и разработчик авторских маршрутов по Уралу Дмитрий Москвин поясняет, что изначально идея «Книжной квартирале» заключалась в изучении личных книжных коллекций в домашней, камерной обстановке — в квартирах. Но со временем решено было включить в сферу такого изучения институциональные и библиотечные собрания.

Первое мероприятие в рамках «Книжной квартирале» состоится в ближайшее воскресенье, 16 ноября. Организаторы проекта и присоединившиеся к ним любители чтения отправятся в издательство «Tatlin» к Эдуарду Кубенскому, чтобы увидеть его уникальную коллекцию. В течение года запланирована целая серия подобных встреч с коллекционерами, а также коллективные визиты в библиотеки.

Кроме таких культпоходов в гости к собирателям книг, авторы проекта планируют разработать новые авторские экскурсионные маршруты, отражающие развитие городской книжной культуры. Ключевой целью проекта станет издание путеводителя по книжному Екатеринбургу. Это должно произойти уже в следующем, 2026 году.

Присоединиться к «Книжной квартирале» могут коллекционеры книг, издатели, библиофилы, блогеры и библиотекари. От них ждут всестороннего участия, в том числе — в качестве экспертов. Что касается визитов по библиотекам и частным квартирам с большими собраниями книг, то организаторы предупреждают, что количество мест на каждое событие строго ограничено двадцатью участниками.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
На 100-м году ушла из жизни создательница Литературного квартала Лидия Худякова

Благодаря ней в Екатеринбурге появились Дом актёра, Дом кино, театральный институт и даже трамвайная ветка
