Ближайшая лекция в УрГАХУ будет посвящена Свердловскому рок-клубу

Следующий, 2026-й объявлен Годом уральского рока, и УрГАХУ готовится отметить это событие. Причина в том, что в 2026 году исполняется 40 лет легендарному свердловскому рок-клубу, многие члены которого учились именно в этом вузе.Так уж получилось, что множество музыкантов коллективов, входивших в состав Свердловского рок-клуба, были студентами или выпускниками архитектурного института, который сейчас носит статус университета. В связи с этим, в преддверии 40-летия рок-клуба в учебном заведении состоится специальная лекция. Её уже через пару дней проведёт выпускник САИ 1983 года, ветеран свердловского рок-клуба Олег Ракович.Тема выступления крайне интересна: «Как творчество беспокойных студентов-архитекторов предвосхитило свердловский рок-клуб». Гостей ждут субъективные воспоминания, показ музыкальных клипов и фрагментов из фильмов. Вход на мероприятие, которое пройдёт в Петровском зале Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ, что на улице Горького, абсолютно бесплатный и не требует даже предварительной регистрации. Все желающие смогут воспользоваться уникальный шансом погрузиться в атмосферу зарождения уральской рок-культуры и узнать много неизвестных фактов от очевидца и участника бурной жизни рок-клуба, всесоюзную славу которому обеспечили такие рок-группы, как «Чайф», «Nautilus Pompilius», «Агата Кристи» и «Настя».Для справки: Олег Ракович — режиссёр, сценарист, продюсер и член Союза кинематографистов. Он также является лауреатом Премии Губернатора Свердловской области и доцентом кафедры графики и анимации УрГАХУ. Начало его лекции, запланированной на 13 ноября, намечено на 18.00.